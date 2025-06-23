Яка валюта досі перебуває в обігу — що про неї відомо

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Британський фунт стерлінгів — це не тільки основна грошова одиниця Великої Британії зараз, а й найстаріша валюта у світі. Перші згадки про ці гроші датуються ще 760 роком.

Про це йдеться у публікації Investing.com.

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Після долара США, євро та японської єни у рейтингу резервних валют є британський фунт. Саме цим валютам він нав'язує конкуренцію щодо обсягу торгів. Офіційною ж валютою фунт призначили у 1707 році, коли Англійське та Шотландське королівство об'єдналися в одну державу. Тоді ж британський фунт був офіційною валютою ще у низці країн, а саме:

в Австралії;

в Канаді;

у Новій Зеландії.

Британський фунт — нацвалюта Великої Британії. Фото: Pexels

Серед валют, які прив'язані до британського фунта, є:

фунт Фолклендських островів;

фунт Гібралтару;

фунт Святої Єлени;

фунт Джерсі (JEP);

фунт Гернсі (GGP);

фунт острова Мен;

банкноти Шотландії та Північної Ірландії.

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Банк Англії ще у 1971 році запровадив в країні плаваючий курс для британського фунта. Це означає, що вартість валюти залежить від ситуації на ринку. Наразі в обігу перебувають номінали у 5, 10, 20, 50 і 100 фунтів стерлінгів.

Щодо курсу британського фунта до української гривні, то станом на 22 червня, за даними Національного банку України, він перебував на рівні 56,03 грн.

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