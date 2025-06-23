Яка валюта досі перебуває в обігу — що про неї відомо

Тримає позиції кілька століть — яка валюта є найдавнішою
Британський фунт стерлінгів — це не тільки основна грошова одиниця Великої Британії зараз, а й найстаріша валюта у світі. Перші згадки про ці гроші датуються ще 760 роком.
Про це йдеться у публікації Investing.com.
Детальніше про найстарішу валюту у світі
Після долара США, євро та японської єни у рейтингу резервних валют є британський фунт. Саме цим валютам він нав'язує конкуренцію щодо обсягу торгів. Офіційною ж валютою фунт призначили у 1707 році, коли Англійське та Шотландське королівство об'єдналися в одну державу. Тоді ж британський фунт був офіційною валютою ще у низці країн, а саме:
- в Австралії;
- в Канаді;
- у Новій Зеландії.
Серед валют, які прив'язані до британського фунта, є:
- фунт Фолклендських островів;
- фунт Гібралтару;
- фунт Святої Єлени;
- фунт Джерсі (JEP);
- фунт Гернсі (GGP);
- фунт острова Мен;
- банкноти Шотландії та Північної Ірландії.
Скільки коштує фунт стерлінгів в Україні
Банк Англії ще у 1971 році запровадив в країні плаваючий курс для британського фунта. Це означає, що вартість валюти залежить від ситуації на ринку. Наразі в обігу перебувають номінали у 5, 10, 20, 50 і 100 фунтів стерлінгів.
Щодо курсу британського фунта до української гривні, то станом на 22 червня, за даними Національного банку України, він перебував на рівні 56,03 грн.
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