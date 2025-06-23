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Головна Фінанси Тримає позиції кілька століть — яка валюта є найдавнішою

Тримає позиції кілька століть — яка валюта є найдавнішою

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 16:34
Яка валюта досі перебуває в обігу — що про неї відомо
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Скільки коштує фунт стерлінгів в Україні Детальніше про найстарішу валюту у світі

Британський фунт стерлінгів — це не тільки основна грошова одиниця Великої Британії зараз, а й найстаріша валюта у світі. Перші згадки про ці гроші датуються ще 760 роком. 

Про це йдеться у публікації Investing.com.

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Детальніше про найстарішу валюту у світі 

Після долара США, євро та японської єни у рейтингу резервних валют є британський фунт. Саме цим валютам він нав'язує конкуренцію щодо обсягу торгів. Офіційною ж валютою фунт призначили у 1707 році, коли Англійське та Шотландське королівство об'єдналися в одну державу. Тоді ж британський фунт був офіційною валютою ще у низці країн, а саме:

  • в Австралії;
  • в Канаді;
  • у Новій Зеландії.
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Британський фунт — нацвалюта Великої Британії. Фото: Pexels

Серед валют, які прив'язані до британського фунта, є:

  • фунт Фолклендських островів;
  • фунт Гібралтару;
  • фунт Святої Єлени;
  • фунт Джерсі (JEP);
  • фунт Гернсі (GGP);
  • фунт острова Мен;
  • банкноти Шотландії та Північної Ірландії.

Скільки коштує фунт стерлінгів в Україні

Банк Англії ще у 1971 році запровадив в країні плаваючий курс для британського фунта. Це означає, що вартість валюти залежить від ситуації на ринку. Наразі в обігу перебувають номінали у 5, 10, 20, 50 і 100 фунтів стерлінгів.

Щодо курсу британського фунта до української гривні, то станом на 22 червня, за даними Національного банку України, він перебував на рівні 56,03 грн.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку попередили клієнтів про анулювання карток. Недійсними стануть картки, термін дії яких звершився до 24 лютого 2022 року.

Дізнавайтесь також, якими старими доларами досі можна розраховуватись.

курс валют Велика Британія валюта гроші фунт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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