Головна Фінанси Водії готові витрачатися на незвичні номерні знаки: про які суми йдеться

Дата публікації: 31 травня 2026 08:00
Скільки коштують красиві автономери: українцям показали ціни
Чоловік біля автомобіля з номерним знаком БУМЕР. Фото: УНІАН

Номерні знаки можуть бути персоналізованими, відображаючи інтереси, хобі чи важливі події у житті власника. Наприклад, в Україні водії можуть купувати "красиві" номери для свого транспортного засобу. Однак таке задоволення коштує чималих грошей.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Скільки коштують незвичні номерні знаки в Україні

Найдешевші комбінації цифр або літер, які можна розмістити на номерних знаках, коштують 4 800 гривень, тоді як найдорожчі – 96 000 гривень. Максимальну ціну, як йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС, платять водії, які обирають 3 цифрові комбінації. Наприклад:

  • 0001;
  • 0009;
  • 7777.

Наступна компінація цифр коштує 60 000 гривень. Це:

  • 0002;
  • 0003;
  • 0004;
  • 0005;
  • 0008;
  • 0009;
  • 1111;
  • 2222;
  • 3333;
  • 4444;
  • 5555;
  • 8888;
  • 9999.

Ціна за номери, в яких три однакові цифри розміщені підряд — 1234, 0011, 0022 складає 18 000 гривень. А щоб знаки починалися з нулів, а наступні цифри були різніми — треба платити 12 000 гривень. У такуж суму обійдуться номери: 

  • 0006;
  • 6666.

Якими є найдешевші номерні знаки

Для найдешевших номерних знаків  — по 4 800 гривень, є кілька категорій. Це:

  • дві послідовні пари однакових цифр – 0066, 6622 тощо.
  • однакові перша і третя цифри, або друга і четверта, або перша і четверта, або перша і третя – 0101, 0550, 1001, 1441 тощо.
  • три однакові цифри, розміщені підряд – 2666, 9666 та ін.
  • три однакові цифри, розміщені не підряд – 0700, 1011 тощо.

При цьому потрібної вам комбінації цифр може й не бути у наявності. Тоді доведется шукати собі інший номер. 

Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть замовляти доставку водійських посвідчень Новою поштою. Виготовлений документ надсилатимуть у відділення. Коштує така послуга 60 гривень за тарифом "Локал" та 70 гривень за тарифом "По Україні".

Ще Новини.LIVE розповідали, де в Україні може з'явитися перша платна дорога. Для її будівництва планують залучити інвесторів. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
