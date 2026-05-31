Скільки коштують красиві автономери: українцям показали ціни

Чоловік біля автомобіля з номерним знаком БУМЕР. Фото: УНІАН

Номерні знаки можуть бути персоналізованими, відображаючи інтереси, хобі чи важливі події у житті власника. Наприклад, в Україні водії можуть купувати "красиві" номери для свого транспортного засобу. Однак таке задоволення коштує чималих грошей.

Скільки коштують незвичні номерні знаки в Україні

Найдешевші комбінації цифр або літер, які можна розмістити на номерних знаках, коштують 4 800 гривень, тоді як найдорожчі – 96 000 гривень. Максимальну ціну, як йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС, платять водії, які обирають 3 цифрові комбінації. Наприклад:

0001;

0009;

7777.

Наступна компінація цифр коштує 60 000 гривень. Це:

0002;

0003;

0004;

0005;

0008;

0009;

1111;

2222;

3333;

4444;

5555;

8888;

9999.

Ціна за номери, в яких три однакові цифри розміщені підряд — 1234, 0011, 0022 складає 18 000 гривень. А щоб знаки починалися з нулів, а наступні цифри були різніми — треба платити 12 000 гривень. У такуж суму обійдуться номери:

0006;

6666.

Якими є найдешевші номерні знаки

Для найдешевших номерних знаків — по 4 800 гривень, є кілька категорій. Це:

дві послідовні пари однакових цифр – 0066, 6622 тощо.

однакові перша і третя цифри, або друга і четверта, або перша і четверта, або перша і третя – 0101, 0550, 1001, 1441 тощо.

три однакові цифри, розміщені підряд – 2666, 9666 та ін.

три однакові цифри, розміщені не підряд – 0700, 1011 тощо.

При цьому потрібної вам комбінації цифр може й не бути у наявності. Тоді доведется шукати собі інший номер.

