Скільки коштують красиві автономери: українцям показали ціни

Водії готові витрачатися на незвичні номерні знаки: про які суми йдеться
Номерні знаки можуть бути персоналізованими, відображаючи інтереси, хобі чи важливі події у житті власника. Наприклад, в Україні водії можуть купувати "красиві" номери для свого транспортного засобу. Однак таке задоволення коштує чималих грошей.
Скільки коштують незвичні номерні знаки в Україні
Найдешевші комбінації цифр або літер, які можна розмістити на номерних знаках, коштують 4 800 гривень, тоді як найдорожчі – 96 000 гривень. Максимальну ціну, як йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС, платять водії, які обирають 3 цифрові комбінації. Наприклад:
- 0001;
- 0009;
- 7777.
Наступна компінація цифр коштує 60 000 гривень. Це:
- 0002;
- 0003;
- 0004;
- 0005;
- 0008;
- 0009;
- 1111;
- 2222;
- 3333;
- 4444;
- 5555;
- 8888;
- 9999.
Ціна за номери, в яких три однакові цифри розміщені підряд — 1234, 0011, 0022 складає 18 000 гривень. А щоб знаки починалися з нулів, а наступні цифри були різніми — треба платити 12 000 гривень. У такуж суму обійдуться номери:
- 0006;
- 6666.
Якими є найдешевші номерні знаки
Для найдешевших номерних знаків — по 4 800 гривень, є кілька категорій. Це:
- дві послідовні пари однакових цифр – 0066, 6622 тощо.
- однакові перша і третя цифри, або друга і четверта, або перша і четверта, або перша і третя – 0101, 0550, 1001, 1441 тощо.
- три однакові цифри, розміщені підряд – 2666, 9666 та ін.
- три однакові цифри, розміщені не підряд – 0700, 1011 тощо.
При цьому потрібної вам комбінації цифр може й не бути у наявності. Тоді доведется шукати собі інший номер.
