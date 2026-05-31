Сколько стоят красивые автономера: украинцам показали цены: украинцам показали цены

Водители готовы тратиться на необычные номерные знаки: о каких суммах речь
Номерные знаки могут быть персонализированными, отражая интересы, хобби или важные события в жизни владельца. Например, в Украине водители могут покупать "красивые" номера для своего транспортного средства. Однако такое удовольствие стоит немалых денег.

Сколько стоят необычные номерные знаки в Украине
Самые дешевые комбинации цифр или букв, которые можно разместить на номерных знаках, стоят 4 800 гривен, тогда как самые дорогие — 96 000 гривен. Максимальную цену, как говорится на сайте Главного сервисного центра МВД, платят водители, которые выбирают 3 цифровые комбинации. Например:
- 0001;
- 0009;
- 7777.
Следующая комбинация цифр стоит 60 000 гривен. Это:
- 0002;
- 0003;
- 0004;
- 0005;
- 0008;
- 0009;
- 1111;
- 2222;
- 3333;
- 4444;
- 5555;
- 8888;
- 9999.
Цена за номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд — 1234, 0011, 0022 составляет 18 000 гривен. А чтобы знаки начинались с нулей, а последующие цифры были разными — надо платить 12 000 гривен. В такую же сумму обойдутся номера:
- 0006;
- 6666.
Каковы самые дешевые номерные знаки
Для самых дешевых номерных знаков — по 4 800 гривен, есть несколько категорий. Это:
- две последовательные пары одинаковых цифр — 0066, 6622 и т.д.
- одинаковые первая и третья цифры, или вторая и четвертая, или первая и четвертая, или первая и третья — 0101, 0550, 1001, 1441 и др.
- три одинаковые цифры, размещенные подряд — 2666, 9666 и др.
- три одинаковые цифры, размещенные не подряд — 0700, 1011.
При этом нужной вам комбинации цифр может и не быть в наличии. Тогда придется искать себе другой номер.
