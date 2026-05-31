Сколько стоят красивые автономера: украинцам показали цены: украинцам показали цены

Главная Финансы Водители готовы тратиться на необычные номерные знаки: о каких суммах речь

Дата публикации 31 мая 2026 08:00
Мужчина возле автомобиля с номерным знаком БУМЕР. Фото: УНИАН

Номерные знаки могут быть персонализированными, отражая интересы, хобби или важные события в жизни владельца. Например, в Украине водители могут покупать "красивые" номера для своего транспортного средства. Однако такое удовольствие стоит немалых денег.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Сколько стоят необычные номерные знаки в Украине

Самые дешевые комбинации цифр или букв, которые можно разместить на номерных знаках, стоят 4 800 гривен, тогда как самые дорогие — 96 000 гривен. Максимальную цену, как говорится на сайте Главного сервисного центра МВД, платят водители, которые выбирают 3 цифровые комбинации. Например:

  • 0001;
  • 0009;
  • 7777.

Следующая комбинация цифр стоит 60 000 гривен. Это:

  • 0002;
  • 0003;
  • 0004;
  • 0005;
  • 0008;
  • 0009;
  • 1111;
  • 2222;
  • 3333;
  • 4444;
  • 5555;
  • 8888;
  • 9999.

Цена за номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд — 1234, 0011, 0022 составляет 18 000 гривен. А чтобы знаки начинались с нулей, а последующие цифры были разными — надо платить 12 000 гривен. В такую же сумму обойдутся номера:

  • 0006;
  • 6666.

Каковы самые дешевые номерные знаки

Для самых дешевых номерных знаков — по 4 800 гривен, есть несколько категорий. Это:

  • две последовательные пары одинаковых цифр — 0066, 6622 и т.д.
  • одинаковые первая и третья цифры, или вторая и четвертая, или первая и четвертая, или первая и третья — 0101, 0550, 1001, 1441 и др.
  • три одинаковые цифры, размещенные подряд — 2666, 9666 и др.
  • три одинаковые цифры, размещенные не подряд — 0700, 1011.

При этом нужной вам комбинации цифр может и не быть в наличии. Тогда придется искать себе другой номер.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут заказывать доставку водительских удостоверений Новой почтой. Изготовленный документ будут присылать в отделение. Стоит такая услуга 60 гривен по тарифу "Локал" и 70 гривен по тарифу "По Украине".

Еще Новини.LIVE рассказывали, где в Украине может появиться первая платная дорога. Для ее строительства планируют привлечь инвесторов.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
