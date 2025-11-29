Відео
Головна Фінанси Перша в Україні платна дорога — де хочуть збудувати

Перша в Україні платна дорога — де хочуть збудувати

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 18:13
В Україні має з'явитися платна дорога — що про це відомо
Автомобілі на трасі. Фото: Unsplash

Про те, щоб в Україні з'явилися дороги, які за якістю не поступалися автошляхам у Європі, мріють чи не усі українські водії. Та мало хто розуміє, що збудувати таку дорогу — це, напевно, недешево. 

Тим часом заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач в інтерв'ю видання ЦТС розповів, де в Україні можуть збудувати першу концесійну автодорогу. 

Читайте також:

Перша концесійна автодорога в Україні 

За словами Сергія Деркача, першою концесійною автодорогою в Україні може стати дорога від Ковеля до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ.

"Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля — там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати", — сказав він.

Зараз, як зауважив Деркач, наша держава вивчає можливість залучити до проєкту приватних партнерів.

"У нас вже є за новим законодавством такі можливості, ми розглядаємо декілька таких доріг, які можуть бути розглянуті в частині концесії й в частині того, щоб ці дороги могли бути утримані і розбудовані. Думаю, що це буде найефективніший варіант залучення коштів саме для доріг", — підкреслив заступник міністра розвитку громад і територій України.

Сергій Деркач зазначив, що в автобани краще перетворювати дороги, якими транспорт їде до пунктів пропуску. 

"Але треба враховувати ще й залученість та інтерес бізнесу. Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання", — зазначив посадовець.

Як зауважив Сергій Деркач, зараз траси до пунктів пропуску є найбільш завантаженими.

Раніше ми розповідали, що Німеччина — це країна, у якій немає жодних обмежень швидкості руху транспорту на певних ділянках. Однак водіям все одно небезпечно сильно розганятися на таких автобанах. Дізнавайтесь також, де збудували дорогу, на якій електрокари можуть заряджатися прямо під час руху

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
