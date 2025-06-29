Тарифи Vodafone з 2 липня — що зміниться для абонентів в Україні

Чоловік їде на велосипеді та тримає у руках мобільний телефон. Фото: УНІАН

Мобільний оператор Vodafone оновив для українців частину своїх тарифів для передплати. Так, нова лінійка тарифів FLEXX буде доступною для активації вже незабаром.

Про це повідомила пресслужба Vodafone.

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Абоненти зможуть обирати для підключення два тарифи — FLEXX GO та FLEXX TOP. У компанії зазначають, що створювали ці тарифи "з думкою про майбутнє, коли Україна приєднається до єдиної з ЄС роумінгової зони".

"Тому зв'язок у Європі вже "вбудований" у тарифи — не треба буде нічого додатково підключати", — йдеться у повідомленні.

Пакети послуг коштують:

Flexx GO — 320 гривень за 4 тижні користування тарифом;

Flexx TOP — 500 гривень за 4 тижні користування тарифом.

Оновлені тарифні плани наповнили достатніми обсягами трафіку, безлімітними дзвінками на номери та великою кількістю хвилин у роумінгу, інтернетом тощо. Підключити тарифи Flexx GO та Flexx TOP можна буде з 2 липня 2025 року.

До того ж Vodafone запланував додатковий подарунок для українців — нові клієнти тарифів FLEXX, що приєднаються до мобільного оператора з оновленим номером, приєднаються до акції "ХОТ", що надає додаткові хвилини та інтернет. А абоненти, якщо перенесуть свій існуючий номер, зможуть купити перші шість пакетів послуг за 200 грн та отримають безлімітний інтернет.

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