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Головна Фінанси Vodafone створив нові тарифи — за скільки їх можна купити

Vodafone створив нові тарифи — за скільки їх можна купити

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 15:22
Тарифи Vodafone з 2 липня — що зміниться для абонентів в Україні
Чоловік їде на велосипеді та тримає у руках мобільний телефон. Фото: УНІАН

Мобільний оператор Vodafone оновив для українців частину своїх тарифів для передплати. Так, нова лінійка тарифів FLEXX буде доступною для активації вже незабаром.

Про це повідомила пресслужба Vodafone.

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Абоненти зможуть обирати для підключення два тарифи — FLEXX GO та FLEXX TOP. У компанії зазначають, що створювали ці тарифи "з думкою про майбутнє, коли Україна приєднається до єдиної з ЄС роумінгової зони".

"Тому зв'язок у Європі вже "вбудований" у тарифи — не треба буде нічого додатково підключати", — йдеться у повідомленні.

Пакети послуг коштують:

  • Flexx GO — 320 гривень за 4 тижні користування тарифом;
  • Flexx TOP — 500 гривень за 4 тижні користування тарифом.

Оновлені тарифні плани наповнили достатніми обсягами трафіку, безлімітними дзвінками на номери та великою кількістю хвилин у роумінгу, інтернетом тощо. Підключити тарифи Flexx GO та Flexx TOP можна буде з 2 липня 2025 року.

До того ж Vodafone запланував додатковий подарунок для українців — нові клієнти тарифів FLEXX, що приєднаються до мобільного оператора з оновленим номером, приєднаються до акції "ХОТ", що надає додаткові хвилини та інтернет. А абоненти, якщо перенесуть свій існуючий номер, зможуть купити перші шість пакетів послуг за 200 грн та отримають безлімітний інтернет. 

Раніше ми розповідали, що українці можуть приховати свій мобільний номер під час дзвінка. Відомо, скільки коштує така послуга. Дізнавайтесь також, які мобільні оператори пропонують вигідніші умови для дзвінків за кордон.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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