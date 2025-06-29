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Главная Финансы Vodafone создал новые тарифы — за сколько их можно купить

Vodafone создал новые тарифы — за сколько их можно купить

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 15:22
Тарифы Vodafone со 2 июля — что изменится для абонентов в Украине
Мужчина едет на велосипеде и держит в руках мобильный телефон. Фото: УНИАН

Мобильный оператор Vodafone обновил для украинцев часть своих тарифов для подписки. Так, новая линейка тарифов FLEXX будет доступна для активации уже в скором времени.

Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

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Абоненты смогут выбирать для подключения два тарифа — FLEXX GO и FLEXX TOP. В компании отмечают, что создавали эти тарифы "с мыслью о будущем, когда Украина присоединится к единой с ЕС роуминговой зоне".

"Поэтому связь в Европе уже "встроена" в тарифы — не надо будет ничего дополнительно подключать", — говорится в сообщении.

Пакеты услуг стоят:

  • Flexx GO — 320 гривен за 4 недели пользования тарифом;
  • Flexx TOP — 500 гривен за 4 недели пользования тарифом.

Обновленные тарифные планы наполнили достаточными объемами трафика, безлимитными звонками на номера и большим количеством минут в роуминге, интернетом и так далее. Подключить тарифы Flexx GO и Flexx TOP можно будет со 2 июля 2025 года.

К тому же Vodafone запланировал дополнительный подарок для украинцев — новые клиенты тарифов FLEXX, которые присоединятся к мобильному оператору с обновленным номером, присоединятся к акции "ХОТ", предоставляющей дополнительные минуты и интернет. А абоненты, если перенесут свой существующий номер, смогут купить первые шесть пакетов услуг за 200 грн и получат безлимитный интернет.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут скрыть свой мобильный номер во время звонка. Известно, сколько стоит такая услуга. Узнавайте также, какие мобильные операторы предлагают более выгодные условия для звонков за границу.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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