Тарифы Vodafone со 2 июля — что изменится для абонентов в Украине

Мужчина едет на велосипеде и держит в руках мобильный телефон. Фото: УНИАН

Мобильный оператор Vodafone обновил для украинцев часть своих тарифов для подписки. Так, новая линейка тарифов FLEXX будет доступна для активации уже в скором времени.

Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

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Абоненты смогут выбирать для подключения два тарифа — FLEXX GO и FLEXX TOP. В компании отмечают, что создавали эти тарифы "с мыслью о будущем, когда Украина присоединится к единой с ЕС роуминговой зоне".

"Поэтому связь в Европе уже "встроена" в тарифы — не надо будет ничего дополнительно подключать", — говорится в сообщении.

Пакеты услуг стоят:

Flexx GO — 320 гривен за 4 недели пользования тарифом;

Flexx TOP — 500 гривен за 4 недели пользования тарифом.

Обновленные тарифные планы наполнили достаточными объемами трафика, безлимитными звонками на номера и большим количеством минут в роуминге, интернетом и так далее. Подключить тарифы Flexx GO и Flexx TOP можно будет со 2 июля 2025 года.

К тому же Vodafone запланировал дополнительный подарок для украинцев — новые клиенты тарифов FLEXX, которые присоединятся к мобильному оператору с обновленным номером, присоединятся к акции "ХОТ", предоставляющей дополнительные минуты и интернет. А абоненты, если перенесут свой существующий номер, смогут купить первые шесть пакетов услуг за 200 грн и получат безлимитный интернет.

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