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Власти Германии продали конфискованные биткоины — сколько удалось заработать

19 июля 2024 20:16
Валерия Барановская - редактор
Продажа конфискованных биткоинов — сколько заработали власти Германии
Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com
Валерия Барановская - редактор

В Германии правоохранители завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов. Им удалось получить 2,88 миллиарда долларов — средства будут находиться под стражей до завершения уголовных производств в отношении граждан, у которых их изъяли.

Об этом сообщило издание Decrypt, ссылаясь на прокуратуру Дрездена.

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Правоохранительные органы Германии завершили "экстренную продажу" почти 50 000 биткоинов, получив 2,88 миллиарда долларов. Вырученные средства будут содержать под стражей до завершения уголовных производств в отношении граждан Германии и Польши, у которых их изъяли.

Биткоины, которые стоили примерно 2,1 миллиарда долларов на момент конфискации в январе, были изъяты в рамках расследования по управлению пиратскими веб-сайтами и отмыванию денег.

"Вырученные средства с самого начала не являют собой никаких дополнительных доходов для федеральной земли Саксония, а находятся под стражей до окончательного завершения уголовного разбирательства", — заявили представители властей ФРГ.

Продажа 49 858 BTC, которая состоялась с 19 июня по 12 июля, была скоординирована усилием Центрального офиса полиции Саксонии по защите, хранению и использованию криптовалют, прокуратуры Дрездена и немецкой торговой фирмы Bankhaus Scheich.

В сообщении подчеркивается, что ответственным за активы агентствам было запрещено ожидать роста цен из-за "несоответствующих" рыночных условий, поэтому сделки совершили "как можно скорее".

"Банку было поручено продавать биткоины честно и бережно на рынке", — говорится в документах прокуратуры.

В день начала продаж биткойн стоил около 65 000 долларов, но 4 июля упал до 55 000 долларов. В течение 3-недельного периода волатильность рынка привела к ликвидации контрактов на сотни миллионов.

"Местные законы требуют "немедленной" продажи конфискованных средств, если существует риск проседания их курса на 10%. Эти условия всегда присутствовали с нестабильным биткоином из-за огромной и чрезвычайной скорости колебаний цен", — пояснили правоохранители.

Напомним, всеобщая капитализация криптовалютного рынка после взлета в 2023 году продолжила расти в первой половине 2024 года. Она завершила этот период на уровне примерно 2,27 триллиона долларов, что составляет годовой прирост на 37,3%.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект быстро развивается, оказывая людям значительную помощь в разных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.

Польша Германия деньги власть конфискация продажа банк биткоин

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