Життя під час війни — куди йдуть гроші українців

Витрати під час війни — що найбільше купують українці
В українців під час повномасштабної війни змінилися споживацькі настрої. Найбільше громадяни витрачають на продукти, товари та послуги першої потреби.
Про це йдеться у дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" аналітиків Deloitte.
Витрати українців під час війни
У 2023 році серед опитаних українців дві третини бюджету громадяни змушені витрачати на товари та послуги першої потреби (28% доходу):
- комунальні платежі;
- орендну плату;
- платежі за боргами;
- кредити;
- іпотеку.
На продукти громадяни витрачають 38% бюджету, згідно з результатами дослідження.
Інші витрати під час війни:
- 8% — одяг та взуття;
- 4% — цифрові послуги;
- 3% — донати/благодійність;
- 2% — електроніка, побутова техніка, домашні товари;
- 2% — на освіту, спорт, салони краси/перукарні;
- 2% — на дозвілля.
Чоловіки витрачають більше коштів, порівняно з жінками, на електроніку, побутову техніку та товари домашнього вжитку. Чим старші люди, тим менше витрат грошей на одяг/взуття та дозвілля.
На чому заощаджують українці
Згідно з дослідженням, минулого року серед громадян збереглась тенденція заощаджувати.
Українці прагнули економити на купівлі будь-яких товарів. Так, залежно від різних категорій товарів, заощаджувати схильні 41-77% (у 2022 році було 47-86%). Водночас найменше економлять українці на ліках, дитячих товарах, готовій їжі.
Проте на заощадження припадає лише 4% бюджету опитаних громадян.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у першому кварталі поточного року проти аналогічного періоду минулого року українці менше витрачали коштів у торговельних точках. Так, середній чек у магазинах скоротився за рік, проте зросла кількість операцій.
Також ми писали, що українські біженці у Польщі розповіли, на що живуть у 2024 році. Переважна більшість (60%) заявили, що вже витратили гроші, зароблені в Україні.
Читайте Новини.LIVE!