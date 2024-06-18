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Витрати під час війни — що найбільше купують українці

18 червня 2024 13:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Життя під час війни — куди йдуть гроші українців
Люди на столичному ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В українців під час повномасштабної війни змінилися споживацькі настрої. Найбільше громадяни витрачають на продукти, товари та послуги першої потреби.

Про це йдеться у дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" аналітиків Deloitte.

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Витрати українців під час війни

У 2023 році серед опитаних українців дві третини бюджету громадяни змушені витрачати на товари та послуги першої потреби (28% доходу):

  • комунальні платежі;
  • орендну плату;
  • платежі за боргами;
  • кредити;
  • іпотеку.

На продукти громадяни витрачають 38% бюджету, згідно з результатами дослідження.

Інші витрати під час війни:

  • 8% — одяг та взуття;
  • 4% — цифрові послуги;
  • 3% — донати/благодійність;
  • 2% — електроніка, побутова техніка, домашні товари;
  • 2% — на освіту, спорт, салони краси/перукарні;
  • 2% — на дозвілля.

 

витрати українців у 2023 році
Дослідження витрат. Джерело: Deloitte

Чоловіки витрачають більше коштів, порівняно з жінками, на електроніку, побутову техніку та товари домашнього вжитку. Чим старші люди, тим менше витрат грошей на одяг/взуття та дозвілля.

На чому заощаджують українці

Згідно з дослідженням, минулого року серед громадян збереглась тенденція заощаджувати.

Українці прагнули економити на купівлі будь-яких товарів. Так, залежно від різних категорій товарів, заощаджувати схильні 41-77% (у 2022 році було 47-86%). Водночас найменше економлять українці на ліках, дитячих товарах, готовій їжі.

Проте на заощадження припадає лише 4% бюджету опитаних громадян.

 

витрати українців у 2023 році
Дослідження витрат. Джерело: Deloitte

Що ще варто знати

Нагадаємо, у першому кварталі поточного року проти аналогічного періоду минулого року українці менше витрачали коштів у торговельних точках. Так, середній чек у магазинах скоротився за рік, проте зросла кількість операцій.

Також ми писали, що українські біженці у Польщі розповіли, на що живуть у 2024 році. Переважна більшість (60%) заявили, що вже витратили гроші, зароблені в Україні.

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