Жизнь во время войны — куда идут деньги украинцев

Расходы во время войны — что больше всего покупают украинцы
У украинцев во время полномасштабной войны изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой необходимости.
Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" аналитиков Deloitte.
Расходы украинцев во время войны
В 2023 году среди опрошенных украинцев две трети бюджета граждане вынуждены тратить на товары и услуги первой необходимости (28% дохода):
- коммунальные платежи;
- арендную плату;
- платежи по долгам;
- кредиты;
- ипотеку.
На продукты граждане тратят 38% бюджета, согласно результатам исследования.
Другие расходы во время войны:
- 8% — одежда и обувь;
- 4% — цифровые услуги;
- 3% — донаты/благотворительность;
- 2% — электроника, бытовая техника, домашние товары;
- 2% — на образование, спорт, салоны красоты/парикмахерской;
- 2% — на досуг.
На чем экономят украинцы
Согласно исследованию, в прошлом году среди граждан сохранилась тенденция экономить.
Украинцы стремились экономить на покупке любых товаров. Так, в зависимости от разных категорий товаров, экономить склонны 41-77% (в 2022 году было 47-86%). В то же время меньше всего экономят украинцы на лекарствах, детских товарах, готовой пище.
Однако на сбережения приходится только 4% бюджета опрошенных граждан.
Что еще стоит знать
Напомним, в первом квартале текущего года против аналогичного периода в прошлом году украинцы меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.
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