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Расходы во время войны — что больше всего покупают украинцы

18 июня 2024 13:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Жизнь во время войны — куда идут деньги украинцев
Люди на столичном рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

У украинцев во время полномасштабной войны изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой необходимости.

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" аналитиков Deloitte.

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Расходы украинцев во время войны

В 2023 году среди опрошенных украинцев две трети бюджета граждане вынуждены тратить на товары и услуги первой необходимости (28% дохода):

  • коммунальные платежи;
  • арендную плату;
  • платежи по долгам;
  • кредиты;
  • ипотеку.

На продукты граждане тратят 38% бюджета, согласно результатам исследования.

Другие расходы во время войны:

  • 8% — одежда и обувь;
  • 4% — цифровые услуги;
  • 3% — донаты/благотворительность;
  • 2% — электроника, бытовая техника, домашние товары;
  • 2% — на образование, спорт, салоны красоты/парикмахерской;
  • 2% — на досуг.

 

витрати українців у 2023 році
Исследование расходов. Источник: Deloitte

На чем экономят украинцы

Согласно исследованию, в прошлом году среди граждан сохранилась тенденция экономить.

Украинцы стремились экономить на покупке любых товаров. Так, в зависимости от разных категорий товаров, экономить склонны 41-77% (в 2022 году было 47-86%). В то же время меньше всего экономят украинцы на лекарствах, детских товарах, готовой пище.

Однако на сбережения приходится только 4% бюджета опрошенных граждан.

 

витрати українців у 2023 році
Исследование расходов. Источник: Deloitte

Что еще стоит знать

Напомним, в первом квартале текущего года против аналогичного периода в прошлом году украинцы меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.

Также мы писали, что украинские беженцы в Польше рассказали, на что живут в 2024 году. Подавляющее большинство (60%) заявило, что уже потратили деньги, заработанные в Украине.

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