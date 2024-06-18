Жизнь во время войны — куда идут деньги украинцев

Люди на столичном рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У украинцев во время полномасштабной войны изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой необходимости.

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" аналитиков Deloitte.

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Расходы украинцев во время войны

В 2023 году среди опрошенных украинцев две трети бюджета граждане вынуждены тратить на товары и услуги первой необходимости (28% дохода):

коммунальные платежи;

арендную плату;

платежи по долгам;

кредиты;

ипотеку.

На продукты граждане тратят 38% бюджета, согласно результатам исследования.

Другие расходы во время войны:

8% — одежда и обувь;

4% — цифровые услуги;

3% — донаты/благотворительность;

2% — электроника, бытовая техника, домашние товары;

2% — на образование, спорт, салоны красоты/парикмахерской;

2% — на досуг.

Исследование расходов. Источник: Deloitte

На чем экономят украинцы

Согласно исследованию, в прошлом году среди граждан сохранилась тенденция экономить.

Украинцы стремились экономить на покупке любых товаров. Так, в зависимости от разных категорий товаров, экономить склонны 41-77% (в 2022 году было 47-86%). В то же время меньше всего экономят украинцы на лекарствах, детских товарах, готовой пище.

Однако на сбережения приходится только 4% бюджета опрошенных граждан.

Исследование расходов. Источник: Deloitte

Что еще стоит знать

Напомним, в первом квартале текущего года против аналогичного периода в прошлом году украинцы меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.

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