Пенсії в Україні: хто і як може оформити 10 000 грн у вересні

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в Україні деякі члени родин отримають адресну пенсійну допомогу у розмірі щонайменше 10 020 грн. Громадянам розповіли, за яких умов Пенсійний фонд нараховує відповідні виплати, хто може звернутися, які необхідні документи та порядок оформлення такої підтримки наступного місяця.

Про те, які діятимуть правила для нарахування відповідних виплат у вересні, пише видання Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право на пенсійну допомогу у розмірі 10 020 грн

За даними пресслужби Міністерства у справах ветеранів, йдеться про нарахування допомоги членам родин військовослужбовців, які загинули чи зникли безвісти під час захисту країну від російської агресії.

Зокрема, родини, де допомога надається двом або більше особам, а також двом і більше дітям загиблого військового розмір підтримки навесні переглянули і нині становить 10 020 грн на кожного. Йдеться про мінімально допустиму суму. До цього найменше держава гарантувала таким категоріям громадян виплату на рівні 6 100 грн.

Дещо вищу мінімальну пенсійну виплату надають кожному непрацездатному члену родині — батькам, дружині чи чоловіку загиблого військового, а також одній дитині, якій замість пенсії призначена держдопомога, на рівні щонайменше 12 810 грн на особу. Раніше таким категоріям громадян надавали мінімально 7 800 грн.

Читайте також:

Рідні загиблих чи померлих військових мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо смерть настала:

у період проходження військової служби;

до трьох місяців після звільнення;

пізніше трьох місяців після звільнення, однак, якщо це сталося через поранення, контузію чи хворобу, отриману під час служби.

Аналогічним право наділені родини військових, які зникли безвісти під час захисту від агресії РФ. Їх прирівнюють до родин загиблих, відповідно до норм закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

Розраховувати на пенсію можуть:

неповнолітні діти (або до 23 років у разі навчання на денній формі);

непрацездатні батьки, дружина/чоловік, якщо після його смерті було втрачене джерело доходу;

члени родин пенсіонерів з числа військовослужбовців, якщо годувальник помер, отримуючи пенсію або упродовж п’яти років після припинення її нарахування.

Згідно з нормами законодавства, батьки (один з батьків), дружина/чоловік, незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини, отримують 70% (мінімум 12 810 грн) грошового забезпечення загиблого військового, двоє і більше дітей — по 50% (мінімум 10 020 грн) грошового забезпечення.

Куди звертатися та як оформити пенсійну допомогу у вересні

У разі, якщо військовий до смерті не отримував пенсію, то рідні мають подати заяву до уповноваженого структурного підрозділу міністерства або відомства, де той служив.

Якщо ж мав пенсію, то потрібно піти до будь-якого відділення Пенсійного фонду.

Виплати призначать на основі поданих документів (копії):

паспорта та відомостей про адресу реєстрації/проживання;

свідоцтва про смерть;

документів, які свідчать про родинні відносини;

документів про непрацездатність;

даних про встановлення групи інвалідності (якщо є);

висновку про час настання інвалідності до 18 років (для призначення виплати тим, хто досяг повноліття);

довідки освітнього закладу про навчання членів родини за денною формою (за такої ситуації);

документа про стаж у щонайменше 20 років (для пенсії матері, дружині віком від 50 до 55 років);

документів, що пасинок/падчерка не мають аліментів від батьків;

реквізитів банківського рахунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, у вересні ПФУ нарахує пенсіонерм низку різноманітних надбавок, доплат та підвищень. Вони залежатимуть від дії певних законів. Загалом налічується близько десяти виплат, а деякі нарахування вимагатимуть особистого звернення. Зокрема, дехто отримає додаткову виплату до пенсії у розмірі 5 700 грн та 2 595 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, яка доплата до пенсії за віком передбачена громадянам зі статусом учасника бойових дій. Такі виплати прив'язані до прожиткового мінімуму непрацездатних осіб. Вони дорівнюють 25% від мінімуму. У 2026 році сума становить 648 грн. Вона може щороку переглядатися через зміну відповідного показника.