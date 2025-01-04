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Высшее образование в Украине — кто получает социальную стипендию

4 января 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Социальная стипендия 2025 — кому из студентов выплачивают
Студенты одного из высших учебных заведений страны. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине студентам, обучающимся за средства государственного бюджета на дневной форме обучения, выплачивают три вида стипендий. Среди них есть так называемая социальная стипендия — это выплата, на которую могут рассчитывать социально уязвимые студенты.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает все, что нужно знать о социальной стипендии в 2025 году.

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По информации Министерства образования и науки, украинским студентам выплачивают:

  • академическую стипендию — за успешную аттестацию по семестрам (предоставление выплаты пересматривают после каждого семестра). Стипендия бывает обычная и повышенная.
  • социальную — предоставляют студентам, которые имеют право на льготы. Ее отменят, если студент не сдаст сессию;
  • президентскую — для победителей Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.

Социальная стипендия в 2025 году — кому и как назначают

Как правило, стипендию предоставляют студентам, которые:

  • получают 1-й и 2-й уровень высшего образования (то есть учатся на бакалавриате и магистратуре);
  • обучаются по государственному заказу, на дневной или дуальной форме получения образования;
  • не находятся в академическом отпуске.

Но получать стипендию могут не все студенты. Так, выплаты предоставляют:

  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • лицам, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители умерли, погибли или пропали без вести);
  • лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • украинцам, которые более трех лет работали в шахте в тяжелых и опасных условиях;
  • гражданам, пострадавшим во время событий Революции Достоинства, участникам боевых действий;
  • детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время таких акций;
  • детям, которых официально признали ВПЛ (стипендию будут предоставлять до завершения обучения, но не дольше чем до момента, когда студенту исполнится 23 года);
  • студентам с инвалидностью (в частности полученной вследствие войны);
  • украинцам, проживающим в семьях с небольшим доходом;
  • детям защитников и защитниц Украины, погибших, умерших, пропавших без вести участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • детям, проживающим в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Также с января 2024 года выплаты получают студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, которые были в российском плену, заключенные или любым другим способом были лишены свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины, а также их дети.

Чтобы получать социальную стипендию студент, который имеет на нее право, должен написать заявление на имя ректора. В заявлении ученик указывает:

  • ФИО;
  • дату рождения;
  • адрес по месту прописки;
  • документ, подтверждающий предоставление социальной стипендии.

Размер социальной стипендии в 2025 году

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, обучающиеся в учреждениях профессионального высшего и высшего образования получают:

  • 4 542 грн ежемесячно, если это студенты из числа детей-сирот и детей, лишенного родительской опеки от 18 до 23 лет;
  • 4 794 грн —  дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 18 лет;
  • 1 180 грн — другие студенты высших учебных заведений;

Студентам, которые получают профессиональное предвысшее образование, выплачивают по 890 грн социальной стипендии.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы в 2025 году могут получить более 10 тыс. грн финансовой помощи. Выплаты предоставляют семьям, которые временно установили опеку над детьми.

Также мы рассказывали, что украинские дети, пострадавшие от военных действий, смогут получить статус "ребенок войны". Однако оформить его могут не все граждане.

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