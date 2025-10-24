Подорожчання продуктів через відключення світла — експерт пояснив, як зростуть ціни

Покупці у супермаркеті. Фото: УНІАН

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можуть суттєво подорожчати не тільки портативні станції, а й продукти та побутові товари. Якщо ситуація з відключеннями світла буде погіршуватися, подорожчання може сягнути до 20%.

Про це сказав економіст Володимир Чижід у розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн.

Що подорожчає

Причина стрибка цін проста — через відключення електроенергії бізнесу доведеться витрачатися на зберігання, транспортування і виробництво продукції. Відповідно, за словами експерта, якщо порахувати, скільки грошей потрібно на генератори, логістику і щоб розв’язувати проблеми зі зберіганням, особливо товарів, що швидко псуються — то подорожчання не уникнути.

"Якщо блекаути стануть регулярним явищем, то виробники можуть підвищити ціни на 10-20% буквально за кілька тижнів", — зауважив Володимир Чижід.

Економіст зазначив, що найбільш чутливими до енергетичних коливань є:

м’ясо;

молочні продукти;

заморожені товари;

хлібобулочні вироби.

Для виробництва і зберігання цих товарів постійна наявність електроенергії — основна умова.

Що ще варто знати

Нагадаємо, після запровадження графіків відключень світла в Україні зріс попит на генератори. За словами Володимира Чижіда, на початку жовтня 2025 року обсяги продажів генераторів зросли на 40-60% в інтернет-магазинах. Через ажіотаж ціни на техніку почали рухатися вгору.

"У роздрібній торгівлі ціни на генератори піднялися на 10-15% порівняно з вереснем. Якщо дефіцит електроенергії посилиться, то дорожчання може відбутися ще на 20-30% до кінця року", — підкреслив економіст.

Найчастіше населення купує портативні моделі, які потрібно заправляти бензином. Такі генератори підтримують роботу найнеобхіднішої побутової техніки.

