Подорожчання продуктів через відключення світла — експерт пояснив, як зростуть ціни

Випробування для гаманців — що подорожчає через блекаути
Через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можуть суттєво подорожчати не тільки портативні станції, а й продукти та побутові товари. Якщо ситуація з відключеннями світла буде погіршуватися, подорожчання може сягнути до 20%.
Про це сказав економіст Володимир Чижід у розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн.
Що подорожчає
Причина стрибка цін проста — через відключення електроенергії бізнесу доведеться витрачатися на зберігання, транспортування і виробництво продукції. Відповідно, за словами експерта, якщо порахувати, скільки грошей потрібно на генератори, логістику і щоб розв’язувати проблеми зі зберіганням, особливо товарів, що швидко псуються — то подорожчання не уникнути.
"Якщо блекаути стануть регулярним явищем, то виробники можуть підвищити ціни на 10-20% буквально за кілька тижнів", — зауважив Володимир Чижід.
Економіст зазначив, що найбільш чутливими до енергетичних коливань є:
- м’ясо;
- молочні продукти;
- заморожені товари;
- хлібобулочні вироби.
Для виробництва і зберігання цих товарів постійна наявність електроенергії — основна умова.
Що ще варто знати
Нагадаємо, після запровадження графіків відключень світла в Україні зріс попит на генератори. За словами Володимира Чижіда, на початку жовтня 2025 року обсяги продажів генераторів зросли на 40-60% в інтернет-магазинах. Через ажіотаж ціни на техніку почали рухатися вгору.
"У роздрібній торгівлі ціни на генератори піднялися на 10-15% порівняно з вереснем. Якщо дефіцит електроенергії посилиться, то дорожчання може відбутися ще на 20-30% до кінця року", — підкреслив економіст.
Найчастіше населення купує портативні моделі, які потрібно заправляти бензином. Такі генератори підтримують роботу найнеобхіднішої побутової техніки.
Раніше ми розповідали, чи зможуть українці знімати готівку з банківських карток, якщо відключення світла будуть тривалими. За таким сценарієм в магазинах та інших закладах виникнуть проблеми з безготівковими платежами. Також ми писали, що Нафтогаз звернувся до споживачів з проханням менше користуватися газом.
Читайте Новини.LIVE!