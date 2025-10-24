Відео
Головна Фінанси Випробування для гаманців — що подорожчає через блекаути

Випробування для гаманців — що подорожчає через блекаути

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:24
Оновлено: 19:31
Подорожчання продуктів через відключення світла — експерт пояснив, як зростуть ціни
Покупці у супермаркеті. Фото: УНІАН

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні можуть суттєво подорожчати не тільки портативні станції, а й продукти та побутові товари. Якщо ситуація з відключеннями світла буде погіршуватися, подорожчання може сягнути до 20%. 

Про це сказав економіст Володимир Чижід у розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн. 

Читайте також:

Що подорожчає 

Причина стрибка цін проста — через відключення електроенергії бізнесу доведеться витрачатися на зберігання, транспортування і виробництво продукції. Відповідно, за словами експерта, якщо порахувати, скільки грошей потрібно на генератори, логістику і щоб розв’язувати проблеми зі зберіганням, особливо товарів, що швидко псуються — то подорожчання не уникнути. 

"Якщо блекаути стануть регулярним явищем, то виробники можуть підвищити ціни на 10-20% буквально за кілька тижнів", — зауважив Володимир Чижід.  

Економіст зазначив, що найбільш чутливими до енергетичних коливань є:

  • м’ясо;
  • молочні продукти; 
  • заморожені товари; 
  • хлібобулочні вироби.

Для виробництва і зберігання цих товарів постійна наявність електроенергії — основна умова. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, після запровадження графіків відключень світла в Україні зріс попит на генератори. За словами Володимира Чижіда, на початку жовтня 2025 року обсяги продажів генераторів зросли на 40-60% в інтернет-магазинах. Через ажіотаж ціни на техніку почали рухатися вгору. 

"У роздрібній торгівлі ціни на генератори піднялися на 10-15% порівняно з вереснем. Якщо дефіцит електроенергії посилиться, то дорожчання може відбутися ще на 20-30% до кінця року", — підкреслив економіст.

Найчастіше населення купує портативні моделі, які потрібно заправляти бензином. Такі генератори підтримують роботу найнеобхіднішої побутової техніки.

Раніше ми розповідали, чи зможуть українці знімати готівку з банківських карток, якщо відключення світла будуть тривалими. За таким сценарієм в магазинах та інших закладах виникнуть проблеми з безготівковими платежами. Також ми писали, що Нафтогаз звернувся до споживачів з проханням менше користуватися газом. 

продукти товари ціни відключення світла світло відключення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
