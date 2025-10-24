Подорожание продуктов из-за отключения света — эксперт объяснил, как вырастут цены

Покупатели в супермаркете. Фото: УНИАН

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине могут существенно подорожать не только портативные станции, но и продукты и бытовые товары. Если ситуация с отключениями света будет ухудшаться, подорожание может достичь до 20%.

Об этом сказал экономист Владимир Чижид в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн.

Что подорожает

Причина скачка цен проста — из-за отключения электроэнергии бизнесу придется тратиться на хранение, транспортировку и производство продукции. Соответственно, по словам эксперта, если посчитать, сколько денег нужно на генераторы, логистику и чтобы решать проблемы с хранением, особенно скоропортящихся товаров — то подорожания не избежать.

"Если блэкауты станут регулярным явлением, то производители могут повысить цены на 10-20% буквально через несколько недель", — отметил Владимир Чижид.

Экономист отметил, что наиболее чувствительными к энергетическим колебаниям являются:

мясо;

молочные продукты;

замороженные товары;

хлебобулочные изделия.

Для производства и хранения этих товаров постоянное наличие электроэнергии — основное условие.

Что еще стоит знать

Напомним, после введения графиков отключений света в Украине вырос спрос на генераторы. По словам Владимира Чижида, в начале октября 2025 года объемы продаж генераторов выросли на 40-60% в интернет-магазинах. Из-за ажиотажа цены на технику начали двигаться вверх.

"В розничной торговле цены на генераторы поднялись на 10-15% по сравнению с сентябрем. Если дефицит электроэнергии усилится, то подорожание может произойти еще на 20-30% до конца года", — подчеркнул экономист.

Чаще всего население покупает портативные модели, которые нужно заправлять бензином. Такие генераторы поддерживают работу самой необходимой бытовой техники.

Ранее мы рассказывали, смогут ли украинцы снимать наличные с банковских карточек, если отключения света будут длительными. По такому сценарию в магазинах и других заведениях возникнут проблемы с безналичными платежами. Также мы писали, что Нафтогаз обратился к потребителям с просьбой меньше пользоваться газом.