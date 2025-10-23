Попит на зарядні станції зростає — як змінюватимуться ціни через відключення світла

В Україні вимикають світло — що буде з цінами на зарядні станції
Нові удари по енергетичній інфраструктурі та загроза тривалих блекаутів змушують українців активніше готуватися до ймовірно складної зими. Попит на товари для автономного життя, наприклад паверстанції, зростає одразу, щойно у споживачів зникає світло.
Економіст Володимир Чижід розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, як змінилися ціни на портативні станції та що буде далі.
Ціни на портативні станції
З початком війни громадяни, які не виїхали за кордон, почали працювати дистанційно. Тож зараз, за словами експерта, населення найбільше цікавиться моделями портативних станцій з місткістю від 500 до 2000 Вт-год. Ними можна заряджати:
- ноутбуки;
- Wi-Fi роутерів;
- невеликі електроприлади.
"Що цікаво: подекуди вже є певний невеликий дефіцит таких паверстанцій. Бо поставки йдуть з Європи, і європейці цього року самі почали активно їх скуповувати, готуючись до можливих відключень електроенергії", — зазначив економіст.
Тож нині, за його словами, ціни на портативні станції зросли на 15-25% у порівнянні з початком вересня. Пристрої продовжать дорожчати, якщо в Україні відновлять відключення світла.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що перебої з електроенергією мінімально вплинуть на роботу банківських відділень. Так, понад 50% фінустанов приєдналися до всеукраїнської системи Power Banking та забезпечені альтернативними (додатковими) джерелами електроживлення та резервними каналами зв’язку.
Відповідно, клієнти зможуть отримувати основні банківські послуги та готівкові гроші, а також виконувати платежі.
Раніше ми розповідали, які товари першої потреби треба мати вдома у разі блекаутів. Купувати їх треба заздалегідь, оскільки ціни на них зростуть. Дізнавайтесь також, за скільки можна купити потужні павербанки у жовтні 2025 року.
