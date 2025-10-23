Відео
Головна Фінанси В Україні вимикають світло — що буде з цінами на зарядні станції

В Україні вимикають світло — що буде з цінами на зарядні станції

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:15
Оновлено: 19:20
Попит на зарядні станції зростає — як змінюватимуться ціни через відключення світла
Ноутбук підключений до мінізарядної станції. Фото: Unsplash

Нові удари по енергетичній інфраструктурі та загроза тривалих блекаутів змушують українців активніше готуватися до ймовірно складної зими. Попит на товари для автономного життя, наприклад паверстанції, зростає одразу, щойно у споживачів зникає світло. 

Економіст Володимир Чижід розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, як змінилися ціни на портативні станції та що буде далі.

Ціни на портативні станції

З початком війни громадяни, які не виїхали за кордон, почали працювати дистанційно. Тож зараз, за словами експерта, населення найбільше цікавиться моделями портативних станцій з місткістю від 500 до 2000 Вт-год. Ними можна заряджати:

  • ноутбуки;
  • Wi-Fi роутерів;
  • невеликі електроприлади.

"Що цікаво: подекуди вже є певний невеликий дефіцит таких паверстанцій. Бо поставки йдуть з Європи, і європейці цього року самі почали активно їх скуповувати, готуючись до можливих відключень електроенергії", — зазначив економіст.

Тож нині, за його словами, ціни на портативні станції зросли на 15-25% у порівнянні з початком вересня. Пристрої продовжать дорожчати, якщо в Україні відновлять відключення світла. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, що перебої з електроенергією мінімально вплинуть на роботу банківських відділень. Так, понад 50% фінустанов приєдналися до всеукраїнської системи Power Banking та забезпечені альтернативними (додатковими) джерелами електроживлення та резервними каналами зв’язку.

Відповідно, клієнти зможуть отримувати основні банківські послуги та готівкові гроші, а також виконувати платежі.

Раніше ми розповідали, які товари першої потреби треба мати вдома у разі блекаутів. Купувати їх треба заздалегідь, оскільки ціни на них зростуть. Дізнавайтесь також, за скільки можна купити потужні павербанки у жовтні 2025 року.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
