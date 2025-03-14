Социальные выплаты в Украине — как мошенники обманывают граждан

Девушка держит в руках купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

Мошенники снова пытаются выманить у украинцев деньги. Теперь они распространяют фейковую информацию о срочном оформлении статуса "ребенок войны" и выплате денежной помощи.

В Министерстве социальной политики посоветовали гражданам не проверять сомнительные ссылки и верить только в официальную информацию от органов власти.

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В ведомстве отмечают, что призывы к гражданам срочно оформить своим детям статус "ребенок войны" и получить за это финпомощь, активно распространяются в социальных сетях. Но эта информация является ложной — это часть мошеннических схем, направленных на получение личных данных граждан.

Так, мошенники используют различные каналы коммуникации, чтобы убедить граждан в необходимости быстрого оформления статуса. Чаще всего они присылают людям специальные ссылки и предлагают перейти на них, чтобы получить дополнительную информацию. Но на самом деле такие ссылки могут вести на поддельные сайты, где у людей требуют ввести персональные данные, которые затем используются для финансовых махинаций.

Поэтому в Минсоце отмечают: порядок предоставления статуса "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов" регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины. Сейчас процесс оформления статуса не претерпел изменений.

Как обезопасить себя от мошенников:

не переходите по сомнительным ссылкам, которые обещают быстрое получение выплат или социальных статусов;

получайте информацию исключительно из официальных источников, в частности на сайте Министерства социальной политики Украины и правительственных порталах;

не предоставляйте свои персональные данные неизвестным лицам или на подозрительных сайтах;

если вы получили подобное сообщение, сообщите о нем службы кибербезопасности или органы правопорядка.

Напомним, что украинцам чуть ли не ежедневно звонят с неизвестных номеров. Можно задуматься, стоит ли отвечать на такие звонки, поскольку на другом конце могут быть как мошенники, так и вполне реальные люди.

Также мы писали, что в Ощадбанке обратились к клиентам с просьбой не обвинять работников финучреждения в мошеннических списаниях средств. Они объяснили, что клиенты сами несут ответственность за неразглашение своих личных данных.