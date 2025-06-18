Право на пенсию и помощь по инвалидности — кто может потерять в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам пенсии и пособия по инвалидности. Однако в некоторых случаях такую государственную поддержку можно потерять.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Согласно правилам, размер пенсии для людей с инвалидностью зависит от группы и страхового стажа (от 1 до 15 лет). Сумму высчитывают в процентах от обычной пенсии по возрасту:

для первой группы — 100%;

для второй группы — 90%;

для третьей группы — 50%.

Если у человека вообще нет страхового стажа, однако инвалидность наступила, то вместо пенсии государство назначает помощь. В частности, на такую выплату могут рассчитать люди с инвалидностью с детства.

Сумма выплаты привязана к группе инвалидности и базируется на размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025-м показатель составляет 2 361 грн. Размеры помощи следующие:

для первой группы инвалидности с детства — 2 361 грн (100%);

для второй группы — 1 888 грн (80%);

для третьей группы — 1 416 грн (60%);

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 1 652 грн (70%).

В каких случаях граждане могут потерять выплаты по инвалидности

Если гражданам установлена бессрочная инвалидность, то пенсия выплачивается всю жизнь. Однако выплаты по инвалидности не во всех случаях являются бессрочными, из-за чего начисление денег останавливается в случае наступления соответствующих сроков.

Если же речь идет о государственной соцпомощи по инвалидности, то она может зависеть также от имущественного положения человека.

Среди других причин потери пенсии или помощи:

отрицательные результаты повторного прохождения врачебной комиссии/отсутствие актуальных выводов;

несоблюдение рекомендаций врачебной комиссии/законодательства;

улучшение состояния здоровья получателя выплаты.

Ранее мы писали, что граждане с инвалидностью могут получать пенсионные выплаты до 100% от пенсии по возрасту. Размер зависит от группы и стажа.

Также сообщалось, что украинцы могут самостоятельно увеличить будущую пенсионную выплату. Это доступно за счет уплаты добровольных страховых взносов.