Чи можуть припинити виплати ВПО після купівлі житла — важливі нюанси

Купівля власного житла для внутрішньо переміщених осіб — це не лише питання комфорту, а й важливий крок до стабільності. Однак у багатьох виникає питання щодо того, чи не стане це підставою для припинення державної допомоги.

Про те, у яких випадках придбання житла може вплинути на соціальні виплати, розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Чи скасують виплати, якщо ВПО купила житло

Призначення та виплату допомоги ВПО регулює Порядок, затверджений постановою Кабміну №332 від 20 березня 2022 р. У документі міститься чіткий перелік підстав, коли допомога не призначається або припиняється.

Серед таких підстав — факти придбання нерухомості або наявність житла, яке не відповідає критеріям для продовження допомоги.

При цьому зазначеною нормою Порядку встановлено, що допомога не призначається або припиняється, якщо хтось із членів сім’ї купив квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 000 грн протягом останніх 3 місяців або під час отримання допомоги. Проте тут є деякі нюанси.

Чому скасовують виплати після купівлі житла вартістю до 100 000 грн

Фахівці пояснили, що на практиці допомогу можуть скасувати після купівлі навіть дуже "бюджетної" житлової нерухомості. У цьому випадку причиною може бути те, що член сім’ї ВПО має у власності житло або житлове приміщення, яке:

розташоване на територіях, які не входять до переліку територій, де тривають/тривали бойові дії, або на територіях, де визначено дату завершення бойових дій чи окупації;

розташоване на територіях бойових дій чи тимчасової окупації та здається в оренду;

придбане на територіях бойових дій або тимчасової окупації після їх внесення до переліку територій активних бойових дій, можливих бойових дій або тимчасової окупації.

Яке житло не впливає на виплати ВПО

Внутрішньо переміщеній особі не загрожує втрата грошової допомоги, якщо житло:

знаходиться на тимчасово окупованій території, або на території активних бойових дій;

непридатне для проживання і це підтверджено актом органу місцевого самоврядування або внесено до Реєстру пошкодженого/зруйнованого майна;

площею менше ніж 13,65 м² на одну особу;

куплене в кредит і перший внесок був менше ніж 100 000 грн.

При цьому фахівці наголосили, що поганий стан будинку або відсутність ремонту не означають автоматичної "непридатності для проживання". Щоб його не врахували як житло у власності, потрібно мати офіційний акт комісії органу місцевого самоврядування. Або ж інформацію про цю нерухомість має бути внесена до Реєстру пошкодженого/знищеного майна. Без цього житло вважається придатним і може бути підставою для припинення виплати.

