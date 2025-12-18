Могут ли прекратить выплаты ВПЛ после покупки жилья — важные нюансы

ВПЛ в распределительном пункте. Фото: УНИАН

Покупка собственного жилья для внутренне перемещенных лиц — это не только вопрос комфорта, но и важный шаг к стабильности. Однако у многих возникает вопрос о том, не станет ли это основанием для прекращения государственной помощи.

О том, в каких случаях приобретение жилья может повлиять на социальные выплаты, рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Отменят ли выплаты, если ВПЛ купило жилье

Назначение и выплату помощи ВПЛ регулирует Порядок, утвержденный постановлением Кабмина №332 от 20 марта 2022 г. В документе содержится четкий перечень оснований, когда помощь не назначается или прекращается.

Среди таких оснований — факты приобретения недвижимости или наличие жилья, которое не соответствует критериям для продолжения помощи.

При этом указанной нормой Порядка установлено, что помощь не назначается или прекращается, если кто-то из членов семьи купил квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 000 грн в течение последних 3 месяцев или во время получения помощи. Однако здесь есть некоторые нюансы.

Почему отменяют выплаты после покупки жилья стоимостью до 100 000 грн

Специалисты объяснили, что на практике помощь могут отменить после покупки даже очень "бюджетной" жилой недвижимости. В этом случае причиной может быть то, что член семьи ВПЛ имеет в собственности жилье или жилое помещение, которое:

расположено на территориях, которые не входят в перечень территорий, где продолжаются/продолжались боевые действия, или на территориях, где определена дата завершения боевых действий или оккупации;

расположенное на территориях боевых действий или временной оккупации и сдается в аренду;

приобретенное на территориях боевых действий или временной оккупации после их внесения в перечень территорий активных боевых действий, возможных боевых действий или временной оккупации.

Какое жилье не влияет на выплаты ВПЛ

Внутренне перемещенному лицу не грозит потеря денежной помощи, если жилье:

находится на временно оккупированной территории, или на территории активных боевых действий;

непригодно для проживания и это подтверждено актом органа местного самоуправления или внесено в Реестр поврежденного/разрушенного имущества;

площадью менее 13,65 м² на одного человека;

купленное в кредит и первый взнос был менее 100 000 грн.

При этом специалисты отметили, что плохое состояние дома или отсутствие ремонта не означают автоматической "непригодности для проживания". Чтобы его не учли как жилье в собственности, нужно иметь официальный акт комиссии органа местного самоуправления. Или же информация об этой недвижимости должна быть внесена в Реестр поврежденного/уничтоженного имущества. Без этого жилье считается пригодным и может быть основанием для прекращения выплаты.

