Выплаты военнослужащим — ждать ли индексации с 1 сентября

Выплаты военнослужащим — ждать ли индексации с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 15:35
Денежное обеспечение в армии — повысятся ли выплаты с 1 сентября
Украинские военнослужащие / Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

В сентябре 2025 года украинским военнослужащим должны начислить денежное обеспечение, куда будут входить: должностной оклад, доплаты, надбавки и премии. Также известно, рассчитывать ли в следующем месяце на индексацию выплат, ведь Государственная служба статистки уже обнародовала индекс инфляции в стране.

Это предусмотрено законом №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Ждать ли индексации выплат в ВСУ в сентябре

Согласно правилам, индексация выплат предусмотрена при условии превышения индекса потребительских цен, исчисляемого нарастающим итогом, порога индексации в 103%. В августе Государственная служба статистки обнародовала индекс инфляции за июль 2025 года. От него будет зависеть уровень индексации зарплаты в сентябре в зависимости от того, какие базовые месяцы были взяты для расчета. Показатель составляет минус 0,2%, то есть инфляция 99,8%.

Поскольку в 2025 году индексацию обнулили, базовым месяцем рекомендовали определить январь, а не декабрь. Это позволило впервые индексировать выплаты в июле в сумме 133 грн.

Зарплату в сентябре должны индексировать те, у кого базовым был январь или февраль. Суммы индексации зарплаты для этих базовых месяцев остались без изменений, ведь не превышен порог индексации. Для января — на уровне 133 грн, для февраля — 106 грн.

Из чего будет состоять денежное обеспечение в сентябре

В сентябре размер денежного обеспечения в украинской армии для каждого бойца будет разным, поскольку зависит от ряда факторов: занимаемой должности, воинского звания, продолжительности и интенсивности службы, условий несения службы.

Минимальный уровень выплаты будет стартовать с 20,13 тыс. грн, а максимальный будет зависеть от характера службы, рода войск, личного вклада и индивидуальных показателей каждого конкретного военного.

В сентябре некоторые из бойцов получат единовременное вознаграждение в 30 тыс. грн за выполнение боевых задач за пределами зон боевых действий. А тем, кто несет службу в "горячих точках" на востоке страны, на оккупированных или вражеских территориях, начислят дополнительно 50, 70 и 100 тыс. грн.

Вознаграждения в ВСУ. Источник: Минобороны

Также предусмотрены доплаты за ликвидированную российскую технику. В частности, за корабль первого ранга выплатят 243 тыс. грн, второго ранга — 183 тыс. грн, третьего ранга — 122 тыс. грн, четвертого ранга — 97 тыс. грн. За уничтожение авто — по 12 тыс. грн.

Начислят премии, учитывая:

  • военную дисциплину;
  • наличие дисциплинарных взысканий;
  • показатели выполнения служебных обязанностей.

Некоторые получат доплаты за научные степени и звания.

Ранее мы писали, что в ВСУ выплатят дополнительные суммы за участие в защите страны от агрессии РФ. Есть два варианта, когда сумма может достигать 150 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что военные имеют право на ежегодный и дополнительные отпуска. Те, кто не сможет им воспользоваться, получат денежные компенсации.

