Головна Фінанси Компенсація за невикористану відпустку в ЗСУ — коли виплачують

Компенсація за невикористану відпустку в ЗСУ — коли виплачують

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 18:05
Виплати в ЗСУ — хто може отримати компенсацію за невикористану відпустку
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час служби у Збройних силах України військовослужбовці мають право на щорічну та додаткові відпустки. Однак у реаліях воєнного стану скористатися цим правом не завжди можливо. У таких випадках держава гарантує грошову компенсацію за невикористані дні відпочинку.

Новини.LIVE розповідають, хто з військовослужбовців може отримати таку компенсацію та як вона нараховується.

Читайте також:

Питання надання та компенсації відпусток військовослужбовцям регулюється:

  1. Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
  2. Наказом МОУ № 260 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Відповідно до цих документів, невикористані дні відпустки військовослужбовець має право використати при звільненні зі служби або отримати за них компенсацію.

Як нараховують компенсацію військовослужбовцям 

Розрахунок компенсації за всі невикористані дні відпустки, як пояснюється на порталі АрміяInform, здійснюється з урахуванням:

  • посадового окладу;
  • окладу за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років;
  • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. 

При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

Компенсація може надаватися за невикористані дні не лише щорічної основної відпустки, але й додаткових. До таких, наприклад, належить відпустка до 14 днів учасникам бойових дій.

Як оформити компенсацію

Військовослужбовцю, який звільняється зі служби, для отримання компенсації за невикористану відпустку потрібно подати рапорт командиру військової частини з клопотанням про виплату.

У рапорті слід зазначити підставу та дата звільнення, кількість днів невикористаної додаткової відпустки та норму закону, що передбачає таку компенсацію.

Раніше ми писали, що військові отримають додаткові дні відпустки. Тепер до загальної кількості додадуть ще 15 днів.

Також дізнавайтеся, як захисникам під час відпустки нараховується грошове забезпечення.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
