Грошове забезпечення в ЗСУ — в яких числах мають виплатити “бойові” у серпні

Українцям, які несуть службу в Збройних силах України чи інших військових формуваннях, щомісяця виплачують грошове забезпечення. Кошти надходять двома частинами — основний оклад та доплати — в певні дати.

Новини.LIVE розповідають, в яких числах військовим мають виплатити "бойові" та чому їх можуть затримати.

На які суми можуть розраховувати захисники

Грошове забезпечення українських військовослужбовців визначається Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постановою Кабінету Міністрів № 704.

Відповідно до цих нормативних актів, у серпні бійці можуть отримати щонайменше 20 100 гривень як основне грошове забезпечення, яке включає посадовий оклад, оплату за військовим званням і надбавку за вислугу років.

До цього додаються так звані бойові виплати — від 30 000 до 100 000 гривень залежно від місця служби та виконуваних завдань.

Також передбачені одноразові виплати, зокрема оздоровчі та допомога на розв'язання соціально-побутових питань.

Окремі категорії військовослужбовців можуть розраховувати на додаткові надходження, наприклад:

"накопичувальну" доплату в розмірі 70 000 гривень за кожні 30 днів участі у бойових діях на лінії зіткнення;

грошову допомогу після укладення першого контракту від 24 000 гривень;

виплати у разі звільнення зі служби тощо.

В яких числах мають прийти гроші у серпні

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь пояснила "Фактам", що військовослужбовці отримують основну грошову винагороду (ГВ) на картку банку за попередній місяць служби до 20 числа наступного місяця. Зазвичай це відбувається у 7-15 числах.

Додаткова грошова винагорода (зокрема "бойові") зазвичай виплачується після надходження коштів до військової частини, після 20 числа наступного місяця. Все, що понад ці терміни — затримка.

Чому можуть затримати виплати військовим

За словами юристки, затримка виплат захисникам може виникнути через:

відсутність коштів у бюджеті;

неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами;

переведення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої, довгострокові відрядження, переведення "приданими". Тоді може статися збій на рівні бухгалтерії ВЧ.

Додаткова грошова винагорода (як от "бойові") може також затримуватися через несвоєчасне надходження документів, що підтверджують право на неї, від лінійних командирів до бухгалтерії (фінчастини) та командира бригади. Або причиною може бути втрата документів під час боєзіткнення, обстрілу, що потребує часу на їх відновлення.

