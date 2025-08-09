Одноразова допомога військовим — у яких громадах можна отримати до 50 тис.грн

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які мобілізувалися або уклали контракт із ЗСУ, можуть отримати одноразову грошову допомогу від місцевих громад. Виплати варіюються від 10 000 до 50 000 у різних містах.

Про те, де встановлені одноразові виплати та умови їх отримання, розповіли на порталі "Ветеран".

Де та скільки можуть отримати військові

Місцеві ради самостійно встановлюють умови для надання допомоги військовим. Зокрема враховується час проживання в певному регіоні, перебування на обліку в певному ТЦК чи прикріпленість до конкретної військової частини.

У 2025 році програми підтримки мобілізованих та контрактників діють у таких містах:

Київ — особи, які мобілізувалися чи уклали контракт після 1 грудня 2023 року, перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП Києва, можуть отримати ОГД 50 тисяч гривень. Кошти автоматично зараховуються на зарплатний рахунок військового або на "Картку киянина". Львів — 50 тис. гривень отримують особи, які підписали трирічний контракт з в/ч десантно-штурмових військ та військово-морських сил, за умови реєстрації у Львівській МТГ. Крім того, у Львові діє "Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян" — військові, які підписали контракт у 2019-2021 роках, отримують по 25 тис. гривень одноразово. Івано-Франківськ — по 50 тис.грн виплачують військовим, які брали/беруть безпосередню участь у бойових діях, по 30 тис.грн — тим, які перебувають на дійсній військовій службі (окрім строкової) у військовій частині. Одеса — 20 тис. грн можуть отримати мобілізовані українці або військовослужбовці, які підписали перший контракт із ЗСУ. Головна умова – військовий повинен бути зареєстрований в Одесі. Луцьк — по 15 тис. грн виплачують жителям Луцька і навколишніх сіл, які уклали контракти про проходження військової служби. Рівне — військові, зареєстровані в Рівному чи селищі Квасилові, які отримали поранення чи захворювання, отримують 20 тис. грн і 10 тис. грн відповідно. Ужгород — мешканці Ужгорода та ВПО, які у 2025-2027 уклали або укладуть контракти з десантно-штурмовими військами та ВМС, отримують по 50 тис. грн. Військовослужбовці інших частин — по 10 тис. грн. Тернопіль — мобілізовані та контрактники, які беруть участь у боях із січня 2024 року, можуть отримати по 10 тис. грн на спорядження. По 15 тис. грн виплачують військовим, які проходять лікування та реабілітацію. Головна умова — реєстрація в місцевій громаді. Чернівці — виплачують по 4 тис. грн сім’ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових — додатково до державних пільг і допомог. Така допомога передбачена сімʼям, у яких є діти до 18 років (якщо вони навчаються у вишах — то до 23 років), та які щонайменше рік зареєстровані в Чернівцях. Чернігів — мобілізовані військовослужбовці, які зареєстровані у місті, можуть отримати 20 тис. грн. Полтава — мобілізованим та демобілізованим, зареєстрованим в Полтавській громаді, виплачують по 10 тис. грн. Черкаси — сім’ям загиблих військових, які загинули через травми чи захворювання, отримані на службі, виплачують по 155 тис. грн. Члени добровольчого формування Черкаської територіальної громади, які виконують бойові розпорядження з оборони та охорони окремих об’єктів, можуть отримати по 30 тис. грн. Кропивницький — військові, які мають поранення, можуть отримати з міського бюджету 20 тис. грн. Жителям області на лікування при пораненні виплачують 15 тис. грн з обласного бюджету. Вінниця — місцева влада з кінця 2024 року почала виплачувати по 10 тис. грн мобілізованим, зареєстрованим на території Вінницької області. Богодухів, Харківська область — місцевим жителям і переселенцям (мобілізованим і контрактникам), які доєдналися до армії, виплачують по 50 тис. грн. Запорізька область — програма одноразової підтримки військових діє від Мелітопольської міськради, яка зараз розташована в Запоріжжі. Військові, зареєстровані в Мелітополі, можуть отримати по 30 тис. грн. Луганщина — Лисичанська міська влада виплачує місцевим мешканцям, військовослужбовцям ЗСУ, які мобілізувалися у 2024-2025 роках, 15 тис. грн. Документи слід відправити до Лисичанської міської військової адміністрації (розташована в Дніпрі). Хмельниччина — у Волочиській громаді виплачують 10 тис. грн для місцевих жителів, які долучилися до ЗСУ. Поранені військові, які зареєстровані або живуть на території Хмельницької міської територіальної громади, можуть отримати одноразову грошову допомогу на лікування.

Для отримання допомоги військовослужбовцям необхідно звернутися до місцевих рад та надати документи, які підтверджують право на виплати. Зазвичай йдеться про копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію документа, що підтверджує факт мобілізації (копія контракту, витяг з наказу про зарахування до військової частини), банківські реквізити тощо.

