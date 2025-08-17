Видео
Україна
Выплаты военным — в каких числах начислят "боевые" в августе

Выплаты военным — в каких числах начислят "боевые" в августе

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 11:00
Денежное обеспечение в ВСУ — в каких числах должны выплатить "боевые" в августе
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам, которые несут службу в Вооруженных силах Украины или других военных формированиях, ежемесячно выплачивают денежное обеспечение. Средства поступают двумя частями — основной оклад и доплаты — в определенные даты.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах военным должны выплатить "боевые" и почему их могут задержать.

Читайте также:

На какие суммы могут рассчитывать защитники

Денежное обеспечение украинских военнослужащих определяется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабинета Министров № 704.

Согласно этим нормативным актам, в августе бойцы могут получить не менее 20 100 гривен как основное денежное обеспечение, которое включает должностной оклад, оплату по воинскому званию и надбавку за выслугу лет.

К этому добавляются так называемые боевые выплаты — от 30 000 до 100 000 гривен в зависимости от места службы и выполняемых задач.

Также предусмотрены единовременные выплаты, в частности оздоровительные и помощь на решение социально-бытовых вопросов.

Отдельные категории военнослужащих могут рассчитывать на дополнительные поступления, например:

  • "накопительную" доплату в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней участия в боевых действиях на линии соприкосновения;
  • денежную помощь после заключения первого контракта от 24 000 гривен;
  • выплаты в случае увольнения со службы и тому подобное.

В каких числах должны прийти деньги в августе

Адвокат ЮКК Де-Юре Лариса Кись объяснила "Фактам", что военнослужащие получают основное денежное вознаграждение (ДВ) на карточку банка за предыдущий месяц службы до 20 числа следующего месяца. Обычно это происходит в 7-15 числах.

Дополнительное денежное вознаграждение (в частности "боевые") обычно выплачивается после поступления средств в воинскую часть, после 20 числа следующего месяца. Все, что сверх этих сроков — задержка.

Почему могут задержать выплаты военным

По словам юриста, задержка выплат защитникам может возникнуть из-за:

  • отсутствия средств в бюджете;
  • неподобающе сформированных запросов на выплату зарплаты военными частями;
  • перевода военнослужащего из одной воинской части в другую, долгосрочные командировки, перевод "приданым". Тогда может произойти сбой на уровне бухгалтерии ВЧ.

Дополнительное денежное вознаграждение (как вот "боевые") может также задерживаться из-за несвоевременного поступления документов, подтверждающих право на него, от линейных командиров в бухгалтерию (финчасть) и командира бригады. Или причиной может быть потеря документов во время боестолкновения, обстрела, что требует времени на их восстановление.

Ранее мы писали, что военнослужащие, которые находятся в командировке в Фонде развития инноваций, могут получить дополнительное вознаграждение. Соответствующее решение приняло правительство.

Также узнавайте, какие выплаты могут получить мобилизованные от местных общин.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
