Выплаты военным после демобилизации — сколько можно получить после увольнения со службы

Деньги в руках. Фото: Вооруженные силы Украины

Военные, увольняемые со службы в Украине, имеют право на определенное денежное обеспечение. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Читайте также:

Подробнее об обязательных выплатах военным после увольнения

По завершении службы демобилизованным должны предоставить:

Компенсацию за неполученное вещное имущество. Военнослужащие имеют право на компенсацию за вещное имущество, которое они не успели получить во время службы. Для этого необходимо получить справку от вещевой службы о стоимости имущества и написать рапорт командиру.

Военнослужащие имеют право на компенсацию за вещное имущество, которое они не успели получить во время службы. Для этого необходимо получить справку от вещевой службы о стоимости имущества и написать рапорт командиру. Единовременная денежная помощь. Военнослужащие, увольняемые по состоянию здоровья, получают единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы. Освобождаемые по возрасту военные из-за сокращения штата или окончания срока контракта получают единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Военнослужащие, увольняемые по состоянию здоровья, получают единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы. Освобождаемые по возрасту военные из-за сокращения штата или окончания срока контракта получают единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия. Возмещение за неиспользованный отпуск. Военнослужащие, увольняемые со службы, имеют право на возмещение за неиспользованный отпуск. Размер компенсации определяется всеми неиспользованными днями основного и дополнительного отпуска.

Подробнее о дополнительных выплатах демобилизованным

При наличии оснований военные после увольнения со службы могут получить:

Средства для оздоровления. Военнослужащие, которые освобождаются от службы и не получили средства для оздоровления во время службы, имеют право на их выплату после демобилизации. Размер компенсации определяется по должностному окладу, выплатам по званию и надбавке за выслугу лет.

Военнослужащие, которые освобождаются от службы и не получили средства для оздоровления во время службы, имеют право на их выплату после демобилизации. Размер компенсации определяется по должностному окладу, выплатам по званию и надбавке за выслугу лет. Финансовая помощь в решении социально-бытовых вопросов. Военнослужащие, которые увольняются со службы, могут получить единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Сумма пособия не может превышать месячное довольствие военнослужащего, с учетом всех видов денежного довольствия, кроме вознаграждений.

Сколько платят военнослужащим после демобилизации

Для получения выплат военнослужащие должны обратиться к командиру части с соответствующим рапортом. В рапорт необходимо добавить необходимые документы, подтверждающие право на выплату.

Военнослужащие, увольняемые со службы после демобилизации, имеют право на единовременную денежную помощь. Размер помощи зависит от основания увольнения и выслуги лет и некоторых критериев. А именно:

Для военнослужащих, увольняющихся по состоянию здоровья, размер единовременного денежного пособия составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы.

Для освобождаемых по возрасту военнослужащих из-за сокращения штата или завершения срока контракта — 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Для военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, — 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Пособие выплачивается из расчета месячного денежного довольствия, без учета дополнительных вознаграждений. К расчету пособия исчисляются только полные месяцы службы.

Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава воинской части, где должна быть указана выслуга лет из расчета которой выплачивается помощь.

Что еще нужно знать

Напомним, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.

Также мы писали о том, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.