Денежная помощь военным в 2025 году — какие виды выплат доступны после ранения

Пациент и врач в военном госпитале. Фото: УНИАН

В Украине продолжается полномасштабная война с Россией и чуть ли не ежедневно на фронте получают ранения украинские военные. Защитники, которые получили контузии, увечья или травмы во время боевых действий, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какие выплаты доступны военным после ранения

Как отмечается на платформе от Министерства обороны Украины "Забота о военнослужащем", финансовая помощь делится на пять категорий. Так, предусмотрены следующие выплаты:

по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, увечьем, травмой);

100 тысяч гривен за ранение (во время выполнения боевых задач), которые начисляют ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или в отпуске для лечения после тяжелого ранения;

единовременная денежная помощь, которая предусматривает компенсацию за любое повреждение здоровья (инвалидность, частичная потеря трудоспособности вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания), которое привело к потере трудоспособности или группы инвалидности, полученные при исполнении обязанностей военной службы;

ежегодная выплата в размере, равном размеру их месячного денежного обеспечения, для социально-бытовых вопросов;

ежемесячная выплата для оздоровления, которая осуществляется ежегодно, независимо от матпомощи на решение социально-бытовых вопросов.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам в ВСУ выплачивают по 24 тысячи гривен. Известно, кто из защитников может получить такую сумму.

Также напомним, что российские оккупанты продолжают возвращать домой украинских военнопленных. Государство предоставляет своим гражданам комплексную поддержку, в частности несколько видов денежной помощи.