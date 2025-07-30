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Головна Фінанси Виплати військовим на лікування — що отримуватиме захисник

Виплати військовим на лікування — що отримуватиме захисник

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 15:22
Виплати під час лікування — яким буде грошове забезпечення захисника
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці, якщо перебувають на лікуванні продовжують отримувати грошове забезпечення від держави. Це стосується як тих, хто отримав поранення, так і тих, хто лікується через хвороби.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як військовому, який перебуває на лікуванні через хворобу, виплачується грошове забезпечення.

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Детальніше про виплати військовослужбовцю під час лікування

Під час лікування через поранення або хворобу, як розповіли у Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України військовослужбовцям продовжують виплачувати грошове забезпечення. Зокрема:

  • коли захисник перебуває на стаціонарному лікуванні (медична та/або реабілітаційна допомога);
  • коли захисник у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою;

  • коли військовий пішов у відпустку для лікування після поранення.

Як мають виплачувати грошове забезпечення

Наприклад, за перші чотири місяці на лікуванні військовослужбовець отримуватиме грошове забезпечення за останніми займаними посадами. Натомість після чотирьох місяців безперервного лікування грошове забезпечення надаватимуть лише після того, як захиснику видадуть висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про продовження тривалого лікування. При цьому, огляд ВЛК для з'ясування потреби у тривалому лікуванні має відбутися не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування.

Виплату грошового забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в закладах охорони здоров’я затверджує командир військової частини своїм наказом. Військовий може перебувати у закладі охорони здоров’я чи у відпустці для лікування зі збереженням грошового забезпечення не довше, ніж 12 місяців поспіль. 

Нагадаємо, що захисники можуть отримати доплату у понад 200 тис. гривень у серпні 2025 року. Відомо, хто може розраховувати на такі гроші. 

Ще ми розповідали, що держава виплатить компенсацію депортованим громадянам. Гроші отримають й українці, яких у 1944–1951 роках примусово переселили з територій, що тоді перебували під владою Польщі.

виплати ЗСУ гроші військові лікування захисники
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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