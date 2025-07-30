Выплаты во время лечения — каким будет денежное обеспечение защитника

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, если находятся на лечении, продолжают получать денежное обеспечение от государства. Это касается как тех, кто получил ранения, так и тех, кто лечится из-за болезни.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как военному, который находится на лечении из-за болезни, выплачивается денежное обеспечение.

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Во время лечения из-за ранения или болезни, как рассказали в Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины военнослужащим продолжают выплачивать денежное обеспечение. В частности:

когда защитник находится на стационарном лечении (медицинская и/или реабилитационная помощь);

когда защитник в отпуске для лечения в связи с болезнью;

когда военный ушел в отпуск для лечения после ранения.

Как должны выплачивать денежное обеспечение

Например, за первые четыре месяца на лечении военнослужащий будет получать денежное обеспечение по последним занимаемым должностям. Зато после четырех месяцев непрерывного лечения денежное обеспечение будут предоставлять только после того, как защитнику выдадут заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о продолжении длительного лечения. При этом, осмотр ВВК для выяснения потребности в длительном лечении должен состояться не позднее чем через четыре месяца от начала лечения.

Выплату денежного обеспечения после четырех месяцев непрерывного пребывания военнослужащих на лечении в учреждениях здравоохранения утверждает командир воинской части своим приказом. Военный может находиться в учреждении здравоохранения или в отпуске для лечения с сохранением денежного обеспечения не дольше, чем 12 месяцев подряд.

Напомним, что защитники могут получить доплату в более 200 тыс. гривен в августе 2025 года. Известно, кто может рассчитывать на такие деньги.

Еще мы рассказывали, что государство выплатит компенсацию депортированным гражданам. Деньги получат и украинцы, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территорий, которые тогда находились под властью Польши.