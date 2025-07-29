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Головна Фінанси Доплати у ЗСУ понад 200 тис. грн — кому виплатять у серпні

Доплати у ЗСУ понад 200 тис. грн — кому виплатять у серпні

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 18:18
Доплати військовим — скільки платять за знищену техніку росіян у серпні 2025т року
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

​​​​​​У військових в Україні рівень грошового забезпечення залежить, наприклад, від посадового окладу чи надбавки за вислугу років. Однак у 2025 році захисники, які перебувають на фронті та стримують навалу російських окупантів, можуть отримувати доплати у понад 200 тис. гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найбільші доплати у Збройних силах України, на які можуть розраховувати військові у серпні. 

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Доплати у понад 200 тис. гривень 

Як відомо, зараз українським військовим надають до їхніх посадових окладів доплати у розмірі 30 тис. гривень, 50 тис. гривень, 70 тис. гривень та 100 тис. гривень, йдеться у наказі №556 Міністерства оборони України.

Та деякі захисники можуть розраховувати на значно більші надбавки. Йдеться про військових, які знищують на фронті техніку окупантів. Найбільші доплати передбачені за: 

  • знищення кораблів першого рангу — 243,6 тис. гривень;
  • знищення кораблів другого рангу — 182,7 тис. гривень;
  • знищення кораблів третього рангу — 121,8 тис. гривень;
  • знищення кораблів четвертого рангу — 97 440 гривень;
  • знищення бойових літаків (винищувачів/штурмових) — 121,8 тис. гривень.

Також додаткові гроші виплачують тим захисникам, які знищують зброю та інші види техніки противника (танки, дрони, системи ППО і так далі).

Раніше ми розповідали, куди скаржитись військовим, якщо їм не нараховують "бойові". Один із варіантів — написати рапорт та подати його командуванню своєї частини. Дізнавайтесь також, скільки отримують мобілізовані під час проходження БЗВП. 

виплати ЗСУ гроші війна в Україні доплат
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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