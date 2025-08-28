Грошова допомога військовим на оздоровлення — кому виплатять у вересні

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань належить щомісячне грошове забезпечення та деякі додаткові виплати. Зокрема це грошова допомога на оздоровлення, яка виплачується щорічно за наявності певних підстав.

Новини.LIVE розповідають, кому мають нарахувати оздоровчі виплати у вересні 2025 року.

Підстави для виплати оздоровчих

Нарахування та виплата грошової допомоги на оздоровлення здійснюється згідно з наказом Міністерства оборони України "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Документ передбачає, що оздоровчі нараховуються захисникам, які:

вибувають в щорічну основну відпустку повної тривалості;

вибувають в другу частину щорічної основної відпустки (зокрема в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки);

не відбувають у відпустку, але є відповідний наказ командиру військової частини.

Щоб отримати виплати, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я безпосереднього командира. Це можна зробити як в письмовому вигляді, так і через мобільний додаток Армія+.

Яку суму оздоровчих мають виплатити

Розмір грошової допомоги на оздоровлення може становити 20 000 грн і більше. Сума може збільшуватися залежно від посади військовослужбовця, а також:

посадового окладу;

надбавок за вислугу років;

окладу за званням;

щомісячних доплат, які військовий отримує відповідно до своєї посади.

Виплату надають раз на рік. Строки зарахування грошей на картку захисника залежать від того, коли на рахунок конкретної військової частини надійдуть кошти від Департаменту фінансів.

