Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Бойові для УБД — чи виплачують під час лікування

Бойові для УБД — чи виплачують під час лікування

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 18:05
Виплати військовому після поранення — чи нараховуватимуть бійцю додаткову винагороду
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українські військові, які отримали поранення під час перебування на фронті, отримують не тільки грошове забезпечення, а й так звані "бойові" виплати. Однак нарахування відбувається з певними нюансами. 

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Виплати "бойових" пораненому військовому

Додаткові гроші виплачують за поранення, які пов'язані із захистом Батьківщини, пише видання Армія Inform. Це:

  • контузія;
  • травма;
  • каліцтво.

"Бойові" нарахування відбуваються: 

  • коли захисник перебуває на стаціонарному лікуванні (зокрема і за кордоном);
  • під час відпустки для лікування через тяжке поранення.

Як оформити виплати 

Підстава для виплати "бойових" — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). Це так звана форма 5, яку бійцю надає військова частина. 

"В ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують", — зазначають автори статті.

Також у довідці потрібно зазначити, що військовий отримав поранення у засобах індивідуального захисту, не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі завдати тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Це важливо, оскільки наявність хоча б одного цього пункту буде підставою для того, щоби відмовити у наданні додаткової грошової винагороди. 

Також важливо, що коли військовий залишить лікарню, "бойові" виплачуватимуть лише в разі, якщо його відправлять у відпустку для лікування через тяжке поранення. Це має бути прописано у висновку ВЛК.

"Якщо поранення не тяжке, то виплата 100 тисяч припиняється", — йдеться у повідомленні.

Виплата грошового забезпечення відбуватиметься в усі наступні рази, коли військовий потраплятиме на стаціонарне лікування до закладів охорони здоров’я (у тому числі закордонних).

Яку додаткову винагороду отримуватимуть захисники у 2025 році

За постановою Кабміну № 168, розмір "бойових" виплат є різним, оскільки залежить від низки факторів. Наприклад:

  • 30 тисяч гривень  — отримують військові, які виконують бойові завдання поза межами зон бойових дій;
  • 50 тисяч гривень — нараховують військовослужбовцям, які відповідальні за управління військами;
  • 100 тисяч гривень — доплата за виконання завдань у зоні бойових дій, за ураження ворожої техніки або за порятунок військової техніки під вогневими ударами супротивника.

Також для військовослужбовців передбачена "накопичувальна" доплата — 70 тисяч гривень. Цю суму отримують бійці, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником або в його тилу, за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Раніше ми писали про матеріальну допомогу для військовослужбовців та пояснювали, як отримати гроші. Дізнавайтесь також, скільки виплачують родинам загиблих іноземців, які воюють у складі ЗСУ. 

виплати ЗСУ гроші лікування поранення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації