Виплати військовому після поранення — чи нараховуватимуть бійцю додаткову винагороду

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українські військові, які отримали поранення під час перебування на фронті, отримують не тільки грошове забезпечення, а й так звані "бойові" виплати. Однак нарахування відбувається з певними нюансами.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Виплати "бойових" пораненому військовому

Додаткові гроші виплачують за поранення, які пов'язані із захистом Батьківщини, пише видання Армія Inform. Це:

контузія;

травма;

каліцтво.

"Бойові" нарахування відбуваються:

коли захисник перебуває на стаціонарному лікуванні (зокрема і за кордоном);

під час відпустки для лікування через тяжке поранення.

Як оформити виплати

Підстава для виплати "бойових" — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). Це так звана форма 5, яку бійцю надає військова частина.

"В ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують", — зазначають автори статті.

Також у довідці потрібно зазначити, що військовий отримав поранення у засобах індивідуального захисту, не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі завдати тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Це важливо, оскільки наявність хоча б одного цього пункту буде підставою для того, щоби відмовити у наданні додаткової грошової винагороди.

Також важливо, що коли військовий залишить лікарню, "бойові" виплачуватимуть лише в разі, якщо його відправлять у відпустку для лікування через тяжке поранення. Це має бути прописано у висновку ВЛК.

"Якщо поранення не тяжке, то виплата 100 тисяч припиняється", — йдеться у повідомленні.

Виплата грошового забезпечення відбуватиметься в усі наступні рази, коли військовий потраплятиме на стаціонарне лікування до закладів охорони здоров’я (у тому числі закордонних).

Яку додаткову винагороду отримуватимуть захисники у 2025 році

За постановою Кабміну № 168, розмір "бойових" виплат є різним, оскільки залежить від низки факторів. Наприклад:

30 тисяч гривень — отримують військові, які виконують бойові завдання поза межами зон бойових дій;

50 тисяч гривень — нараховують військовослужбовцям, які відповідальні за управління військами;

100 тисяч гривень — доплата за виконання завдань у зоні бойових дій, за ураження ворожої техніки або за порятунок військової техніки під вогневими ударами супротивника.

Також для військовослужбовців передбачена "накопичувальна" доплата — 70 тисяч гривень. Цю суму отримують бійці, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником або в його тилу, за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Раніше ми писали про матеріальну допомогу для військовослужбовців та пояснювали, як отримати гроші. Дізнавайтесь також, скільки виплачують родинам загиблих іноземців, які воюють у складі ЗСУ.