Денежная помощь военным на оздоровление — кому выплатят в сентябре

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований полагается ежемесячное денежное обеспечение и некоторые дополнительные выплаты. В частности это денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается ежегодно при наличии определенных оснований.

Новини.LIVE рассказывают, кому должны начислить оздоровительные выплаты в сентябре 2025 года.

Основания для выплаты оздоровительных

Начисление и выплата денежной помощи на оздоровление осуществляется согласно приказу Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Документ предусматривает, что оздоровительные начисляются защитникам, которые:

выбывают в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;

выбывают во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы);

не отбывают в отпуск, но есть соответствующий приказ командира воинской части.

Чтобы получить выплаты, военнослужащий должен подать рапорт на имя непосредственного командира. Это можно сделать как в письменном виде, так и через мобильное приложение Армия+.

Какую сумму оздоровительных должны выплатить

Размер денежной помощи на оздоровление может составлять 20 000 грн и более. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности военнослужащего, а также:

должностного оклада;

надбавок за выслугу лет;

оклада по званию;

ежемесячных доплат, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

Выплату предоставляют раз в год. Сроки зачисления денег на карточку защитника зависят от того, когда на счет конкретной воинской части поступят средства от Департамента финансов.

