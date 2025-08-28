Денежная помощь военным на оздоровление — кому выплатят в сентябре

Выплаты военным — кому начислят оздоровительные в сентябре
Военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований полагается ежемесячное денежное обеспечение и некоторые дополнительные выплаты. В частности это денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается ежегодно при наличии определенных оснований.
Новини.LIVE рассказывают, кому должны начислить оздоровительные выплаты в сентябре 2025 года.
Основания для выплаты оздоровительных
Начисление и выплата денежной помощи на оздоровление осуществляется согласно приказу Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".
Документ предусматривает, что оздоровительные начисляются защитникам, которые:
- выбывают в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;
- выбывают во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы);
- не отбывают в отпуск, но есть соответствующий приказ командира воинской части.
Чтобы получить выплаты, военнослужащий должен подать рапорт на имя непосредственного командира. Это можно сделать как в письменном виде, так и через мобильное приложение Армия+.
Какую сумму оздоровительных должны выплатить
Размер денежной помощи на оздоровление может составлять 20 000 грн и более. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности военнослужащего, а также:
- должностного оклада;
- надбавок за выслугу лет;
- оклада по званию;
- ежемесячных доплат, которые военный получает в соответствии со своей должностью.
Выплату предоставляют раз в год. Сроки зачисления денег на карточку защитника зависят от того, когда на счет конкретной воинской части поступят средства от Департамента финансов.
