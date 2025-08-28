Видео
Выплаты военным — кому начислят оздоровительные в сентябре

Выплаты военным — кому начислят оздоровительные в сентябре

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 18:05
Денежная помощь военным на оздоровление — кому выплатят в сентябре
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований полагается ежемесячное денежное обеспечение и некоторые дополнительные выплаты. В частности это денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается ежегодно при наличии определенных оснований.

Новини.LIVE рассказывают, кому должны начислить оздоровительные выплаты в сентябре 2025 года.

Читайте также:

Основания для выплаты оздоровительных

Начисление и выплата денежной помощи на оздоровление осуществляется согласно приказу Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Документ предусматривает, что оздоровительные начисляются защитникам, которые:

  • выбывают в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;
  • выбывают во вторую часть ежегодного основного отпуска (в частности в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы);
  • не отбывают в отпуск, но есть соответствующий приказ командира воинской части.

Чтобы получить выплаты, военнослужащий должен подать рапорт на имя непосредственного командира. Это можно сделать как в письменном виде, так и через мобильное приложение Армия+.

Какую сумму оздоровительных должны выплатить

Размер денежной помощи на оздоровление может составлять 20 000 грн и более. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности военнослужащего, а также:

  • должностного оклада;
  • надбавок за выслугу лет;
  • оклада по званию;
  • ежемесячных доплат, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

Выплату предоставляют раз в год. Сроки зачисления денег на карточку защитника зависят от того, когда на счет конкретной воинской части поступят средства от Департамента финансов.

Ранее мы писали, какие выплаты в сентябре получат военнослужащие, которые находятся на передовой.

Также узнавайте, выплачивают ли защитникам "боевые" во время лечения.

выплаты ВСУ военные УБД денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
