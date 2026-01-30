Бойові, оклади, премії — максимальні виплати військовим у лютому

Військові на навчаннях. Фото: Генштаб

Грошове забезпечення українських захисників під час воєнного стану складається з кількох частин. Зокрема це основні виплати які включають посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років. А також додаткові нарахування за специфічні умови служби, особливі завдання, заслуги тощо.

Новини.LIVE розповідають, хто з військових може отримати максимальні суми у лютому.

Чи зміняться виплати військовим

Розміри та порядок виплати грошового забезпечення захисникам регулюють такі документи:

Станом на цей момент зміни до вказаних документів не вносилися, тож у лютому діють ті ж сами правила нарахувань виплат військовим, що й раніше.

Відповідно до законодавчих актів, мінімальний оклад військового, розмір якого встановлений ще на початку 2023 року, складає 20 130 грн. Це базова сума, нижче якої захисник отримувати не може. Проте вона може бути вищою, залежно від роду військ, займаної посади, рівня відповідальності, тривалості служби, військового звання (солдат, сержант, офіцер) тощо.

Скільки становитимуть максимальні виплати у лютому

Ця сума не є фіксованою і не має верхньої межі, оскільки левову частку грошового забезпечення українських захисників формують бойові доплати та різноманітні преміальні нарахування.

Відтак, у лютому 2026 року, як і раніше, військовослужбовці, окрім базового посадового окладу, матимуть право на додаткові виплати, зокрема:

100 000 гривень — для військових, які безпосередньо залучені до виконання бойових завдань у зоні активних бойових дій;

50 000 гривень — для захисників, що виконують бойові завдання у складі органів військового управління або здійснюють керівництво військовими частинами та підрозділами, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення;

30 000 гривень — для рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, а також поліцейських.

Окремо передбачена так звана накопичувальна винагорода — 70 000 гривень за кожні 30 днів перебування безпосередньо на "нулі". Крім того, військовим можуть нараховуватися й одноразові виплати: оздоровчі, матеріальна допомога, підйомні та інші передбачені законодавством доплати.

Таким чином, за сукупності всіх складових — посадового окладу, бойових доплат, надбавок за управління підрозділом та накопичувальної винагороди — максимальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців у лютому може сягати 200 000 гривень і навіть перевищувати цю суму.

