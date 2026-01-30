Боевые, оклады, премии — максимальные выплаты военным в феврале

Военные на учениях. Фото: Генштаб

Денежное обеспечение украинских защитников во время военного положения состоит из нескольких частей. В частности это основные выплаты, которые включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. А также дополнительные начисления за специфические условия службы, особые задачи, заслуги и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военных может получить максимальные суммы в феврале.

Реклама

Читайте также:

Изменятся ли выплаты военным

Размеры и порядок выплаты денежного обеспечения защитникам регулируют следующие документы:

По состоянию на данный момент изменения в указанные документы не вносились, поэтому в феврале действуют те же самые правила начислений выплат военным, что и раньше.

Согласно законодательным актам, минимальный оклад военного, размер которого установлен еще в начале 2023 года, составляет 20 130 грн. Это базовая сумма, ниже которой защитник получать не может. Однако она может быть выше, в зависимости от рода войск, занимаемой должности, уровня ответственности, продолжительности службы, воинского звания (солдат, сержант, офицер) и тому подобное.

Сколько будут составлять максимальные выплаты в феврале

Эта сумма не является фиксированной и не имеет верхней границы, поскольку львиную долю денежного обеспечения украинских защитников формируют боевые доплаты и различные премиальные начисления.

Следовательно, в феврале 2026 года, как и раньше, военнослужащие, кроме базового должностного оклада, будут иметь право на дополнительные выплаты, в частности:

100 000 гривен — для военных, которые непосредственно привлечены к выполнению боевых задач в зоне активных боевых действий;

50 000 гривен — для защитников, выполняющих боевые задачи в составе органов военного управления или осуществляющих руководство воинскими частями и подразделениями, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения;

30 000 гривен — для рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, а также полицейских.

Отдельно предусмотрено так называемое накопительное вознаграждение - 70 000 гривен за каждые 30 дней пребывания непосредственно на "нуле". Кроме того, военным могут начисляться и единовременные выплаты: оздоровительные, материальная помощь, подъемные и другие предусмотренные законодательством доплаты.

Таким образом, при совокупности всех составляющих — должностного оклада, боевых доплат, надбавок за управление подразделением и накопительного вознаграждения — максимальный размер денежного обеспечения военнослужащих в феврале может достигать 200 000 гривен и даже превышать эту сумму.

Ранее мы рассказывали, как держать одноразовую денежную помощь от государства, если подписал первый контракт на военную службу.

Также узнавайте, какие выплаты получает мобилизованный при увольнении со службы.