Гранти на підтримку ВПО — конкурс стартував у 18 регіонах

Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У низці регіонів України стартує грантовий конкурс проєктів, спрямований на вирішення нагальних питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у приймаючих громадах. Розміри грантів визначатимуть залежно від особливостей проєктів.

Про це йдеться на порталі Благодійного фонду "Stabilization Support Services".

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Деталі грантової програми "Єднання заради дії"

Як зазначається, програма "Єднання заради дії" націлена об’єднати внутрішніх переселенців, членів громад, представників влади та преси задля зменшення їх вразливості та підвищення згуртованості населення, надання всебічної підтримки.

"Програма впроваджується міжнародною організацією IREX разом з українським благодійним фондом "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" та за підтримки Державного департаменту США", — повідомляють організатори.

Заявки прийматимуть у 18 областях: Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Закарпатській, Полтавській, Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Чернігівській, Львівській, Волинській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій.

Відібраним учасникам нададуть гранти для реалізації проєктів тривалістю від чотирьох до десяти місяців. Суми грантів визначатимуть залежно від особливостей затверджених проєктів. Пріоритет надаватимуть заявникам, проєкти яких охоплюватимуть одразу кілька регіонів.

Умови та як подати заявку

Водночас проєкти мають відповідати цілям програми:

надання переселенцям можливості стати лідерами у питаннях згуртованості громади;

очолити структури підтримки;

підвищення стійкості;

сприяння національному відновленню країни.

Заявки для участі у конкурсі будуть приймати до 15 грудня 2024 року.

Деталі програми, перелік необхідних документів та можливість подати заявку на участь доступні за посиланням.

Нагадаємо, хоч у державному бюджеті на наступний рік закладено 50 млрд гривень на підтримку внутрішніх переселенців, проте сума значно менша, ніж було раніше. Водночас в уряді обіцяють нові програми для ВПО.

Також ми писали, що переселенці навіть без офіційної реєстрації мають право претендувати на житлову субсидію. При цьому навіть не укладаючи договір оренди.