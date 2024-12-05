Выплаты от UNHCR – где принимают заявки в декабре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В декабре некоторые украинцы могут зарегистрироваться на материальную помощь от UNHCR Ukraine (Агентство ООН по делам беженцев). Подать заявку можно в Черкассах и области.

Об этом сообщает UNHCR в Telegram-канале.

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Отмечается, что на материальную поддержку могут рассчитывать граждане, пострадавшие от агрессии РФ и вынужденные покинуть собственные дома.

Материальную помощь в Черкассах и области в 3,6 тыс. грн в месяц предоставляют каждому лицу из семей внутренних переселенцев, которые перемещались за последние шесть месяцев, а также жителям, выезжавшим в другие области и за границу после 24 февраля 2022 года. Однако максимально средства будут выплачиваться таким лицам только три месяца. Суммарно можно рассчитывать на около 11 тыс. грн.

Кроме того, необходимо иметь один из критериев уязвимости. Средства предоставят:

в случае, если речь идет о неполной семье, где есть несовершеннолетние дети/старики;

семью возглавляют люди почтенного возраста с детьми до 18 лет;

есть граждане с особыми потребностями (имеющиеся тяжелые болезни или инвалидность).

"Вы можете обращаться в наши пункты сбора данных за помощью, если у вашей семьи доход, менее 5400 грн на человека", — говорится в сообщении.

Как подать заявку в Черкассах и области

Регистрация на денежную помощь от UNHCR проходит в Черкассах. Пункт сбора данных находится по адресу ул. Благовестная, 227. График работы: Пн — Чт, 09:00 — 15:00.



"Обратите внимание! Консультацию и запись на регистрацию (получить талон с датой и временем) можно в живой очереди по указанному адресу офиса. Как только будет набрано необходимое количество людей — очередь будет закрыта!", — отмечают организаторы.

Кроме того, 6 декабря, в пятницу, состоится выездной сбор данных на получение денежной помощи для ВПЛ в г. Чигирин Черкасской области. Пункт регистрации будет работать с 10.00 до 14.00 по адресу ул. Б.Хмельницкого, 19.

А также будут собирать заявки 6 декабря в г. Христиновка по адресу ул. Соборная, 30.

Напомним, Верховная Рада на днях поддержала проект закона №11028 о компенсациях для внутренних переселенцев за уничтоженную недвижимость. В нем расширили перечень категорий лиц ВПЛ, имеющих приоритетное право на выплаты.

Также мы писали, что для поддержки внутренне перемещенных лиц предоставят гранты в 18 областях. Громады за полученные средства смогут реализовать соответствующие проекты.