Виплати від ПФУ — кому передбачені додаткові 8 500 грн у 2026 році

Пенсійний фонд України (ПФУ) у 2026 році у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збирається виплачувати підвищений розмір допомоги на поховання. Відомо, які передбачені правила для такої підтримки, як зросли виплати та який механізм оформлення.

Що треба знати про допомогу від ПФУ на поховання

Цього року ПФУ запропонував збільшити розмір допомоги на поховання для застрахованих осіб або осіб, які перебувають на утриманні, до 8 500 гривень.

У фонді зазначили, що запропоновані зміни покликані актуалізувати суми виплат та підняти до показників закону №4695-IX "Про Держбюджет України на 2026 рік".

За даними ПФУ, грошова допомога на поховання для застрахованих осіб або осіб, які перебували на її утриманні, має надаватися в розмірі, що встановлює правління ПФУ, але не менше від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Згідно з документом, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень. Збільшення суми виплати на поховання передбачається на коефіцієнт зростання рівня прожиткового мінімуму за період 2017–2026 роки, до 8 500 гривень (4 100 гривень * 2,08).

Хто може отримати допомогу на поховання

Надання виплат на поховання передбачене законом №1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Суму грошової підтримки нараховують у разі смерті застрахованої особи/членів родини, яких така особа утримувала. У списку:

дружина (чоловік);

діти, брат, сестра та онуки до 18 років або старші цього віку, якщо мають інвалідність до 18 років (брати, сестри та онуки — за умови, що нема працездатних батьків), у разі навчання — до 23 років;

батько, матір;

дід, баба за прямою лінією спорідненості.

Оформлення допомоги на поховання можливе виключно у разі, що громадяни були на повному утриманні і були відсутні інші джерела засобів до існування (зарплата, пенсія).

Які документи необхідні для оформлення допомоги

Громадяни, які хочуть отримати грошову допомогу, мають зібрати пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

заяву на призначення допомоги;

витяг з Держреєстру актів цивільного стану/довідку про смерть;

реквізити банківського рахунку для перерахунку коштів.

У разі смерті пенсіонера за кордоном та відсутності відповідної довідки можна подати свідоцтво про смерть або інший документ, виданий компетентним органом країни та легалізований відповідно до норм законодавства.

