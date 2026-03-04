Видео
Главная Финансы Помощь в 8 500 грн от ПФУ — при каких обстоятельствах начислят

Помощь в 8 500 грн от ПФУ — при каких обстоятельствах начислят

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 06:10
Выплаты от ПФУ — кому из украинцев предусмотрена помощь 8 500 грн в 2026 году
Пожилой мужчина и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинцам в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен выплачивать повышенный размер помощи на погребение. Известно, какие действуют правила для такой поддержки, как изменились суммы и каков механизм оформления.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Читайте также:

Что надо знать о помощи от ПФУ на погребение

В этом году ПФУ предложил увеличить размер пособия на погребение для застрахованных лиц или лиц, находящихся на содержании, до 8 500 гривен.

В фонде отметили, что предложенные изменения призваны актуализировать суммы выплат и поднять до показателей Госбюджета на 2026 год.

По данным ПФУ, денежная помощь на погребение для застрахованных лиц или лиц, находившихся на содержании, должна предоставляться в размере, устанавливаемом правлением ПФУ, но не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Согласно закону №4695-IX "О Госбюджете Украины на 2026 год", прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Увеличение суммы выплаты на погребение предусматривается на коэффициент роста уровня прожиточного минимума за период 2017-2026 годы, до 8 500 гривен (4 100 гривен * 2,08).

Кто может получить помощь на погребение

Предоставление выплат на погребение предусмотрено законом №1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Сумму денежной поддержки начисляют в случае смерти застрахованного лица/членов семьи, которых такое лицо содержало:

  • жена (муж);
  • дети, брат, сестра и внуки до 18 лет или старше этого возраста, если имеют инвалидность до 18 лет (братья, сестры и внуки — при условии, что нет трудоспособных родителей), в случае обучения — до 23 лет;
  • отец, мать;
  • дед, баба по прямой линии родства.

Оформление помощи на погребение возможно исключительно в случае, что граждане были на полном содержании и отсутствовали другие источники средств к существованию (зарплата, пенсия).

Какие документы необходимы для оформления пособия

Граждане, которые хотят получить денежную помощь, должны собрать пакет документов:

  • паспорт и идентификационный код;
  • свидетельство о смерти;
  • заявление на назначение пособия;
  • выписку из Госреестра актов гражданского состояния/справку о смерти пенсионера;
  • реквизиты банковского счета для перечисления средств.

В случае смерти пенсионера за рубежом и отсутствия соответствующей справки можно подать свидетельство о смерти или другой документ, выданный компетентным органом страны и легализованный в соответствии с нормами законодательства.

Ранее мы писали, что украинцы должны в обязательном порядке информировать Пенсионный фонд об изменении реквизитов и переходе в другой банк. Это нужно, чтобы деньги правильно поступили на новые счета.

Еще мы рассказывали, что пенсионеры должны проинформировать ПФУ об изменениях в личных данных. Если такое требование проигнорировать, то могут обязать частично вернуть начисленные выплаты.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
