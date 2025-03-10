Грошове забезпечення в армії — які проблеми мають військові з виплатами

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб у Telegram

Українським військовослужбовцям ЗСУ виплачують щомісяця грошове забезпечення, яке не може бути нижчим за гарантований мінімальний рівень, а також різноманітні надбавки. Відомо, з якими проблемами стикаються бійці у питанні виплат.

Про це розповіли адвокати, пише Hromadske.

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Які проблеми мають бійці з виплатами

За словами адвоката Артема Бондаря, військовослужбовці часто звертаються зі скаргами про те, що військові частини не індексують виплати. За результатом відповідей на адвокатські запити, відомо, що відмову мотивують відсутністю коштів. Проте, коли бійці звертаються до суду — виплати нараховують.

Найчастіше військові скаржаться на нарахування надбавок під час лікування. Причиною може стати те, що у довідці військово-лікарської комісії (ВЛК) не вказано, що "поранення пов'язане з захистом батьківщини" через відсутність цього факту у довідці про обставини поранення, яку подали комісії. Після залучення до ситуації адвокатів та отримання повторного висновку ВЛК — військовим нараховують додаткові виплати за весь період лікування.

Також військові частини можуть не видавати довідки про обставини поранення, а самі батальйони уже розформовані, через це довести про право на виплати складно.

Правозахисники також повідомляють, що часто військовослужбовці, які віддали своє здоров'я за країну, звертаються до адвокатів за допомогою, а коли розуміють, що може бути тривалий процес — відмовляються добиватися справедливості. При цьому йдеться навіть про суми у кількасот тисяч гривень.

Особливості виплат військовим ЗСУ у 2025 році

Під час воєнного стану українським військовослужбовцям значно підвищили розмір базового грошового забезпечення. При цьому скасували надбавку у розмірі 30 тис. грн, запроваджену у перший рік повномасштабної війни, заради дотримання принципів справедливості.

Відповідно до рішення уряду, зарплата бійців зросла з 10 тис. до близько 20 тис. грн. Таким чином, нині розмір мінімального грошового забезпечення становить 20,13 тис. грн для рекрутів. Передбачені винагороди бійцям на фронті від 30 тис. до 100 тис. грн.

До складу заробітної плати входять такі види виплат:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові доплати;

різні винагороди;

премії.

Раніше ми повідомляли про виплати в 1 млн гривень до юних добровольців. Право на отримання такої винагороди отримають військові, які підписали контракт у віці до 25 років до моменту ухвалення урядом рішення про винагороду.

Також ми повідомляли про те, які суми виплачують солдатам строкової служби. Зокрема, такі військовослужбовці мають право на додаткову грошову винагороду.