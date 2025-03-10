Денежное обеспечение в армии — какие проблемы имеют военные с выплатами

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб в Telegram

Украинским военнослужащим ВСУ выплачивают ежемесячно денежное обеспечение, которое не может быть ниже гарантированного минимального уровня, а также различные надбавки. Известно, с какими проблемами сталкиваются бойцы в вопросе выплат.

Об этом рассказали адвокаты, пишет Hromadske.

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Какие проблемы имеют бойцы с выплатами

По словам адвоката Артема Бондаря, военнослужащие часто обращаются с жалобами о том, что воинские части не индексируют выплаты. По результатам ответов на адвокатские запросы, известно, что отказ мотивируют отсутствием средств. Однако, когда бойцы обращаются в суд, выплаты начисляют.

Чаще всего военные жалуются на начисление надбавок во время лечения. Причиной может стать то, что в справке военно-врачебной комиссии (ВВК) не указано, что "ранение связано с защитой родины" из-за отсутствия этого факта в справке об обстоятельствах ранения, которую подали комиссии. После привлечения к ситуации адвокатов и получения повторного заключения ВВК — военным начисляют дополнительные выплаты за весь период лечения.

Также воинские части могут не выдавать справки об обстоятельствах ранения, а сами батальоны уже расформированы, поэтому доказать право на выплаты сложно.

Правозащитники также сообщают, что часто военнослужащие, которые отдали свое здоровье за страну, обращаются к адвокатам за помощью, а когда понимают, что может быть длительный процесс — отказываются добиваться справедливости. При этом речь идет даже о суммах в несколько сотен тысяч гривен.

Особенности выплат военным ВСУ в 2025 году

Во время военного положения украинским военнослужащим значительно повысили размер базового денежного обеспечения. При этом отменили надбавку в размере 30 тыс. грн, введенную в первый год полномасштабной войны, ради соблюдения принципов справедливости.

Согласно решению правительства, зарплата бойцов выросла с 10 тыс. до около 20 тыс. грн. Таким образом, сейчас размер минимального денежного обеспечения составляет 20,13 тыс. грн для рекрутов. Предусмотрены вознаграждения бойцам на фронте от 30 тыс. до 100 тыс. грн.

В состав заработной платы входят следующие виды выплат:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные доплаты;

различные вознаграждения;

премии.

Ранее мы сообщали о выплатах в 1 млн гривен юным добровольцам. Право на получение такого вознаграждения получат военные, которые подписали контракт в возрасте до 25 лет до момента принятия правительством решения о вознаграждении.

Также мы сообщали о том, какие суммы выплачивают солдатам срочной службы. В частности, такие военнослужащие имеют право на дополнительное денежное вознаграждение.