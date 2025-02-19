Выплаты военнослужащих — кому доплатят 30 тыс. грн в марте

Денежные купюры в руках. Фото: АрмияInform

В Украине заработная плата военных состоит из ряда факторов в виде воинского звания, стажа, условий службы и уровня военных операций. Однако некоторые граждане смогут получить бонус в виде единовременного пособия в начале службы.

Это прописано в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Денежное обеспечение военных состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет.

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих составляет 20,1 тыс. грн.

Кроме вознаграждений и премий, предусмотрены единовременные доплаты и пособия. Среди таких — выплата при заключении контракта в 2025 году. Размеры таких бонусов зависят от воинского звания.

Соответствующие контракты, гарантирующие право на доплату, могут подписать как граждане Украины, так и иностранцы. Среди военнослужащих — рядовые, сержанты и офицеры, которые отслужили военную срочную службу, однако так и не достигли по возрасту 60 лет.

В частности, соглашение с ВСУ могут подписать иностранцы, которые пригодны по состоянию здоровья и возрасту, а также выпускники высших военных учебных заведений и лица, которые закончили военную кафедру, имеют офицерское звание.

Размеры единовременной денежной помощи могут достигать около 30 тыс. грн. А именно:

для рядового состава — 24,22 тыс. грн;

для сержантского и старшинского состава — 27,25 тыс. грн;

для офицерского состава — 30,28 тыс. грн.

Денежные бонусы за контракты. Источник: Минобороны

Другие доплаты военным в марте 2025 года

Во время военного положения военные, заключившие контракт, также смогут получать дополнительные единовременные выплаты в виде:

вознаграждения в 30 тыс. грн — для военных, выполняющих боевые задачи за пределами зон боевых действий;

вознаграждения в 50 тыс. грн — для бойцов, ответственных за управление войсками.

вознаграждения в 100 тыс. грн — для военных, которые непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий или за поражение вражеской техники.

Размеры дополнительных вознаграждений исчисляются за полный месяц выполнения боевых задач.

Напомним, в марте пересмотра выплат для украинских военных не будет. Однако доплаты к окладам предусмотрены для тех, кто выполняет боевые задачи в "горячих точках" на востоке Украины.

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