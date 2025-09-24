Грошове забезпечення у ЗСУ — що буде з виплатами військовим у жовтні 2025 року

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Кожен військовослужбовець Збройних сил України має гарантоване державою щомісячне грошове забезпечення (ГЗ). Розмір виплат визначається не лише базовою ставкою, а й низкою доплат, що враховують характер служби, виконувані обов’язки, посаду, звання та навіть умови, в яких військовий виконує завдання.

Новини.LIVE розповідають, які суми та в яких числах отримають захисники у жовтні 2025 року.

Як формується ГЗ

Порядок нарахування грошового забезпечення захисникам регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постановою Кабінету Міністрів України №704. Згідно з документами, система виплат в армії складається з двох ключових компонентів:

Основні виплати — це посадовий оклад, доплата за військове звання та надбавка за вислугу років. Додаткові нарахування — доплати та премії за специфічні умови служби, складні завдання, ризик для життя, заслуги чи виняткові досягнення.

Окрім регулярних виплат, військові можуть отримувати одноразову фінансову допомогу в окремих випадках, передбачених законодавством.

Яка мінімальна ставка у війську

На сьогодні мінімальний розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця становить 20 100 гривень. Водночас цей показник може істотно змінюватися залежно від кількох чинників:

належність до певного роду військ;

рівень займаної посади та обсяг відповідальності;

звання (від солдата до офіцера вищої ланки);

тривалість служби.

Які доплати отримують бійці

Постанова Кабміну №168 передбачає такі надбавки захисникам:

30 000 грн — військовим, які виконують бойові завдання поза зоною активних бойових дій;

50 000 грн — військовослужбовцям, які займаються управлінням військами;

100 000 грн — учасникам безпосередніх боїв, а також тим, хто знищує ворожу техніку чи рятує українське обладнання під обстрілами;

70 000 грн накопичувальної доплати — за кожен місяць перебування на передовій або виконання завдань у тилу противника.

Таким чином, військовий, який безпосередньо бере участь у боях на лінії зіткнення, може отримати у жовтні понад 190 тисяч гривень. Це включає базову ставку (20 100 грн), доплату за участь у боях (100 000 грн) та додаткову накопичувальну винагороду (70 000 грн).

В яких числах жовтня мають прийти виплати військовим

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь пояснила "Фактам", що військові отримують основну зарплату за минулий місяць на банківську картку, як правило, між 7 та 15 числом, але не пізніше 20 числа.

Додаткові виплати, включно з преміями та "бойовими", перераховуються після надходження фінансування на рахунки військової частини — зазвичай це відбувається після 20 числа.

