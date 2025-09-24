Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Фінанси Виплати в ЗСУ — які суми нарахують військовослужбовцям у жовтні

Виплати в ЗСУ — які суми нарахують військовослужбовцям у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 16:20
Грошове забезпечення у ЗСУ — що буде з виплатами військовим у жовтні 2025 року
Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Кожен військовослужбовець Збройних сил України має гарантоване державою щомісячне грошове забезпечення (ГЗ). Розмір виплат визначається не лише базовою ставкою, а й низкою доплат, що враховують характер служби, виконувані обов’язки, посаду, звання та навіть умови, в яких військовий виконує завдання.

Новини.LIVE розповідають, які суми та в яких числах отримають захисники у жовтні 2025 року. 

Реклама
Читайте також:

Як формується ГЗ 

Порядок нарахування грошового забезпечення захисникам регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постановою Кабінету Міністрів України №704. Згідно з документами, система виплат в армії складається з двох ключових компонентів:

  1. Основні виплати — це посадовий оклад, доплата за військове звання та надбавка за вислугу років.
  2. Додаткові нарахування — доплати та премії за специфічні умови служби, складні завдання, ризик для життя, заслуги чи виняткові досягнення.

Окрім регулярних виплат, військові можуть отримувати одноразову фінансову допомогу в окремих випадках, передбачених законодавством.

Яка мінімальна ставка у війську

На сьогодні мінімальний розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця становить 20 100 гривень. Водночас цей показник може істотно змінюватися залежно від кількох чинників:

  • належність до певного роду військ;
  • рівень займаної посади та обсяг відповідальності;
  • звання (від солдата до офіцера вищої ланки);
  • тривалість служби.

Які доплати отримують бійці

Постанова Кабміну №168 передбачає такі надбавки захисникам:

  • 30 000 грн — військовим, які виконують бойові завдання поза зоною активних бойових дій;
  • 50 000 грн — військовослужбовцям, які займаються управлінням військами;
  • 100 000 грн — учасникам безпосередніх боїв, а також тим, хто знищує ворожу техніку чи рятує українське обладнання під обстрілами;
  • 70 000 грн накопичувальної доплати — за кожен місяць перебування на передовій або виконання завдань у тилу противника.

Таким чином, військовий, який безпосередньо бере участь у боях на лінії зіткнення, може отримати у жовтні понад 190 тисяч гривень. Це включає базову ставку (20 100 грн), доплату за участь у боях (100 000 грн) та додаткову накопичувальну винагороду (70 000 грн).

В яких числах жовтня мають прийти виплати військовим

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь пояснила "Фактам", що військові отримують основну зарплату за минулий місяць на банківську картку, як правило, між 7 та 15 числом, але не пізніше 20 числа.

Додаткові виплати, включно з преміями та "бойовими", перераховуються після надходження фінансування на рахунки військової частини — зазвичай це відбувається після 20 числа.

Раніше ми розповідали, що солдати строкової служби та курсанти військових навчальних закладів мають право на грошове забезпечення, як і мобілізовані та військові-контрактники. 

Також дізнавайтеся, коли почнеться реформа у ЗСУ та в чому вона полягатиме. 

виплати ЗСУ військові зарплатня військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації