РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие
Выплаты в ВСУ — какие суммы начислят военнослужащим в октябре

Выплаты в ВСУ — какие суммы начислят военнослужащим в октябре

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 16:20
Денежное обеспечение в ВСУ — что будет с выплатами военным в октябре 2025 года
Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Каждый военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет гарантированное государством ежемесячное денежное обеспечение (ДО). Размер выплат определяется не только базовой ставкой, но и рядом доплат, учитывающих характер службы, выполняемые обязанности, должность, звание и даже условия, в которых военный выполняет задачи.

Новини.LIVE рассказывают, какие суммы и в каких числах получат защитники в октябре 2025 года.

Читайте также:

Как формируется денежное обеспечение

Порядок начисления денежного обеспечения защитникам регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров Украины №704. Согласно документам, система выплат в армии состоит из двух ключевых компонентов:

  1. Основные выплаты — это должностной оклад, доплата за воинское звание и надбавка за выслугу лет.
  2. Дополнительные начисления — доплаты и премии за специфические условия службы, сложные задачи, риск для жизни, заслуги или исключительные достижения.

Кроме регулярных выплат, военные могут получать единовременную финансовую помощь в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.

Какая минимальная ставка в армии

На сегодня минимальный размер ежемесячного денежного обеспечения военнослужащего составляет 20 100 гривен. В то же время этот показатель может существенно меняться в зависимости от нескольких факторов:

  • принадлежность к определенному роду войск;
  • уровень занимаемой должности и объем ответственности;
  • звание (от солдата до офицера высшего звена);
  • продолжительность службы.

Какие доплаты получают бойцы

Постановление Кабмина №168 предусматривает такие надбавки защитникам:

  • 30 000 грн — военным, которые выполняют боевые задачи вне зоны активных боевых действий;
  • 50 000 грн — военнослужащим, которые занимаются управлением войсками;
  • 100 000 грн — участникам непосредственных боев, а также тем, кто уничтожает вражескую технику или спасает украинское оборудование под обстрелами;
  • 70 000 грн накопительной доплаты — за каждый месяц пребывания на передовой или выполнения задач в тылу противника.

Таким образом, военный, который непосредственно участвует в боях на линии соприкосновения, может получить в октябре более 190 тысяч гривен. Это включает базовую ставку (20 100 грн), доплату за участие в боях (100 000 грн) и дополнительное накопительное вознаграждение (70 000 грн).

В каких числах октября должны прийти выплаты военным

Адвокат ЮКК Де-Юре Лариса Кись объяснила "Фактам", что военные получают основную зарплату за прошлый месяц на банковскую карточку, как правило, между 7 и 15 числом, но не позднее 20 числа.

Дополнительные выплаты, включая премии и "боевые", перечисляются после поступления финансирования на счета воинской части — обычно это происходит после 20 числа.

Ранее мы рассказывали, что солдаты срочной службы и курсанты военных учебных заведений имеют право на денежное обеспечение, как и мобилизованные и военные-контрактники.

Также узнавайте, когда начнется реформа в ВСУ и в чем она будет заключаться.

