Грошове забезпечення в ЗСУ — кому нарахують разову виплату у 30 тис. грн у жовтні

У жовтні 2025 року деяким військовослужбовцям Збройних сил України передбачені не лише щомісячні суми основного грошового забезпечення, а й також разові виплати. Дехто з військових зможе претендувати на додаткову суму у близько 30 тис. грн.

Разові виплати для військовослужбовців у жовтні

Наступного місяця на додаткові разові виплати як доповнення до грошового забезпечення зможуть розраховувати військовослужбовці, які раніше підписали свій перший контракт з Міноборони.

Відповідна допомога є заохочувальною для залучення громадян на військову контрактну службу, тому її надають військовим один раз. У 2025 році максимальний розмір такої доплати становить 30,28 тис. грн. Відповідна сума передбачена для офіцерського складу за умови укладення контракту тривалістю від одного року.

Дещо менші одноразові виплати надають для сержантського і старшинського складу. Розмір виплати за укладення першого контракту тривалістю від трьох років дорівнює 27,25 тис. грн.

Водночас бійцям рядового складу за перший контракт терміном на три роки надають 24,2 тис. грн.

Для отримання вищевказаних разових виплат, військові повинні подати командирам відповідний рапорт після того, як:

перший контракт про службу набуде чинності;

боєць почне виконувати обов’язки за посадою на основі наказу.

Що варто знати про грошове забезпечення в ЗСУ

За чинними нормами, мінімальне щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців у жовтні не зміниться і становитиме 20,1 тис. грн. Однак остаточна сума буде вищою, адже залежить ще від низки факторів. Йдеться про:

займану посаду військовослужбовцем;

військове звання;

тривалість військової служби;

інтенсивності служби в армії;

умови несення бійцем служби.

Також у жовтні деяким військовим нарахують винагороди за виконання бойових завдань за межами локацій, де тривають бойові дії, у сумі 30 тис. грн. Доплатять 50, 70 та 100 тис. грн тим, хто виконує бойові чи спецзавдання у "гарячих точках" на сході країни, на окупованій чи території противника.

Передбачені виплати за ліквідацію ворожої техніки в різних розмірах, що залежать від видів техніки чи складності виконання робіт. Зокрема, по 12 тис. грн доплатять бійцям за розмінування, розгородження, прокладання шляхів, землерийних робіт для подолання водних перешкод.

Раніше ми писали, в яких числах мають надійти "бойові" виплати в Збройних силах у вересні. Як правило, це відбувається щомісяця після 20 числа.

Також ми розповідали, що у жовтні грошове забезпечення складатиметься з окладів, доплат та низки винагород. Також відомо, чи передбачена індексація виплат військовослужбовцям.