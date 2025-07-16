Допомога українцям в ЄС — в яких країнах найвищі виплати у 2025 році

Виплати українцям в ЄС — де найбільші суми у 2025 році
Понад 6 мільйонів українців від початку повномасштабної виїхали за кордон у пошуках прихистку. У більшості країн Європейського Союзу діє механізм тимчасового захисту для біженців, що передбачає право на проживання, медичне обслуговування, освіту, а також фінансову допомогу.
Скільки виплачують українцям в ЄС, розповіли на порталі Visit Ukraine.
Яку допомогу виплачують українцям в ЄС
Українці, які отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, можуть розраховувати на кілька видів грошової допомоги. Серед них — щомісячні соціальні виплати для дорослих і дітей, одноразові виплати на облаштування або придбання найнеобхіднішого після прибуття, компенсація витрат на оренду житла або комунальні послуги, допомога на дітей шкільного віку (в окремих країнах), а також спеціальні надбавки для людей з інвалідністю, самотніх батьків або пенсіонерів.
Розмір і вид допомоги залежать від країни перебування, складу сім’ї та індивідуальних обставин.
Німеччина:
- Bürgergeld + Wohngeld — 950−1 300 євро/місяць;
- допомога на дітей — до 471 євро (залежно від віку);
- витрати на житло, транспорт і медицину — покриваються окремо.
Сім’я з 2 дорослих і 2 дітей може отримувати до 2 700 євро/міс.
Бельгія:
- одинока особа — 1 139,97 євро/місяць;
- подружжя — по 758,64 євро;
- на дитину — 150−220 євро;
- максимум на сім’ю — 1 537,9 євро.
Данія:
- самотній дорослий — 910 євро;
- одинокий батько/мати з дитиною — 1 274−1 817 євро;
- особи до 30 років, які живуть з батьками — 392 євро;
- додатково — 237 євро у разі медичного діагнозу.
Австрія:
- базова допомога — близько 420 євро/місяць;
- додатково — допомога на дітей та забезпечення житлом.
Франція:
- базова щомісячна допомога ADA — 204−612 євро (залежить від складу сім’ї);
- якщо немає житла — 7,40 євро/день.
Італія:
- дорослий — 300 євро;
- дитина — 150 євро.
Іспанія:
- дорослі — 650 євро;
- сім’ї з дітьми — 1 200−2 000 євро.
Нідерланди:
- одяг — 62,66 євро/місяць;
- харчування — 242,48 євро для самотніх, менше — для більших родин;
- житло у приймальній родині — додатково 80,91 євро;
- сім’ї з дітьми — 140−200 євро/особу залежно від кількості людей.
Португалія:
- основний член сім’ї — 242,23 євро;
- інші дорослі — 169,56 євро;
- діти — 121,12 євро.
Чехія:
- дорослий — 125-195 євро залежно від терміну перебування в країні;
- дитина — 140 євро.
Польща:
- базова допомога з 2025 року — 314 євро;
- діти — 191 євро;
- люди з інвалідністю — до 955 євро;
- допомога на школу (Dobry Start) — 72 євро/рік.
Швеція:
- дорослі — до 193 євро;
- діти — 100−140 євро залежно від віку.
Ірландія:
- дорослі — 155 євро;
- діти — 120 євро.
Латвія:
Разова кризова допомога:
- дорослий — 377 євро;
- дитина — 264 євро.
Щомісяця:
- перший член сім'ї — 137 євро;
- на кожного наступного — 96 євро;
- разова виплата на початок працевлаштування — 740 євро.
Румунія:
- одинока особа — 100 євро;
- родина — 300 євро.
Болгарія:
- базові виплати — близько 190 євро на особу.
Де в ЄС найвищі виплати українцям
Як порахувати в середньому для невеликої родини, то п'ятірка країн з найвищою грошовою допомогою українцям буде такою:
- Іспанія — до 2 000 євро/міс.
- Данія — до 1 817 євро/міс.
- Бельгія — до 1 537,9 євро/міс.
- Німеччина — до 1 300 євро/міс.
- Нідерланди — до 900 євро / міс.
Варто зазначити, що попри відмінності у рівні допомоги між країнами, більшість держав демонструють готовність до довгострокової підтримки українців, інтеграції їх у місцеві громади та забезпечення соціального захисту.
Раніше ми писали, що ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців.
Також дізнавайтеся, в якій країні ЄС стане складніше отримати грошову допомогу.
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