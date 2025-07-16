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Головна Фінанси Виплати українцям в ЄС — де найбільші суми у 2025 році

Виплати українцям в ЄС — де найбільші суми у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 17:10
Допомога українцям в ЄС — в яких країнах найвищі виплати у 2025 році
Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Понад 6 мільйонів українців від початку повномасштабної виїхали за кордон у пошуках прихистку. У більшості країн Європейського Союзу діє механізм тимчасового захисту для біженців, що передбачає право на проживання, медичне обслуговування, освіту, а також фінансову допомогу.

Скільки виплачують українцям в ЄС, розповіли на порталі Visit Ukraine.

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Яку допомогу виплачують українцям в ЄС

Українці, які отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, можуть розраховувати на кілька видів грошової допомоги. Серед них — щомісячні соціальні виплати для дорослих і дітей, одноразові виплати на облаштування або придбання найнеобхіднішого після прибуття, компенсація витрат на оренду житла або комунальні послуги, допомога на дітей шкільного віку (в окремих країнах), а також спеціальні надбавки для людей з інвалідністю, самотніх батьків або пенсіонерів.

Розмір і вид допомоги залежать від країни перебування, складу сім’ї та індивідуальних обставин.

Німеччина:

  • Bürgergeld + Wohngeld — 950−1 300 євро/місяць;
  • допомога на дітей — до 471 євро (залежно від віку);
  • витрати на житло, транспорт і медицину — покриваються окремо.

Сім’я з 2 дорослих і 2 дітей може отримувати до 2 700 євро/міс.

Бельгія:

  • одинока особа — 1  139,97 євро/місяць;
  • подружжя — по 758,64 євро;
  • на дитину — 150−220 євро;
  • максимум на сім’ю — 1 537,9 євро.

Данія:

  • самотній дорослий — 910 євро;
  • одинокий батько/мати з дитиною — 1 274−1 817 євро;
  • особи до 30 років, які живуть з батьками — 392 євро;
  • додатково — 237 євро у разі медичного діагнозу.

Австрія:

  • базова допомога — близько 420 євро/місяць;
  • додатково — допомога на дітей та забезпечення житлом.

Франція:

  • базова щомісячна допомога ADA — 204−612 євро (залежить від складу сім’ї);
  • якщо немає житла — 7,40 євро/день.

Італія:

  • дорослий — 300 євро;
  • дитина — 150 євро.

Іспанія:

  • дорослі — 650 євро;
  • сім’ї з дітьми — 1 200−2 000 євро.

Нідерланди:

  • одяг — 62,66 євро/місяць;
  • харчування — 242,48 євро для самотніх, менше — для більших родин;
  • житло у приймальній родині — додатково 80,91 євро;
  • сім’ї з дітьми — 140−200 євро/особу залежно від кількості людей.

Португалія:

  • основний член сім’ї — 242,23 євро;
  • інші дорослі — 169,56 євро;
  • діти — 121,12 євро.

Чехія:

  • дорослий — 125-195 євро залежно від терміну перебування в країні;
  • дитина — 140 євро.

Польща:

  • базова допомога з 2025 року — 314 євро;
  • діти — 191 євро;
  • люди з інвалідністю — до 955 євро;
  • допомога на школу (Dobry Start) — 72 євро/рік.

Швеція:

  • дорослі — до 193 євро;
  • діти — 100−140 євро залежно від віку.

Ірландія:

  • дорослі — 155 євро;
  • діти — 120 євро.

Латвія:

Разова кризова допомога: 

  • дорослий — 377 євро;
  • дитина — 264 євро.

Щомісяця: 

  • перший член сім'ї — 137 євро;
  • на кожного наступного — 96 євро;
  • разова виплата на початок працевлаштування — 740 євро.

Румунія:

  • одинока особа — 100 євро;
  • родина — 300 євро.

Болгарія:

  • базові виплати — близько 190 євро на особу.

Де в ЄС найвищі виплати українцям

Як порахувати в середньому для невеликої родини, то п'ятірка країн з найвищою грошовою допомогою українцям буде такою:

  1. Іспанія — до 2 000 євро/міс.
  2. Данія — до 1 817 євро/міс.
  3. Бельгія — до 1 537,9 євро/міс.
  4. Німеччина — до 1 300 євро/міс.
  5. Нідерланди — до 900 євро / міс.

Варто зазначити, що попри відмінності у рівні допомоги між країнами, більшість держав демонструють готовність до довгострокової підтримки українців, інтеграції їх у місцеві громади та забезпечення соціального захисту. 

Раніше ми писали, що ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців.

Також дізнавайтеся, в якій країні ЄС стане складніше отримати грошову допомогу

Європейський союз виплати біженці соцвиплати соціальний захист
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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