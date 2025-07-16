Помощь украинцам в ЕС — в каких странах самые высокие выплаты в 2025 году

Выплаты украинцам в ЕС — где самые большие суммы в 2025 году
Более 6 миллионов украинцев с начала полномасштабной войны выехали за границу в поисках убежища. В большинстве стран Европейского Союза действует механизм временной защиты для беженцев, предусматривающий право на проживание, медицинское обслуживание, образование, а также финансовую помощь.
Сколько выплачивают украинцам в ЕС, рассказали на портале Visit Ukraine.
Какую помощь выплачивают украинцам в ЕС
Украинцы, которые получили временную защиту в странах Европейского Союза, могут рассчитывать на несколько видов денежной помощи. Среди них — ежемесячные социальные выплаты для взрослых и детей, единовременные выплаты на обустройство или приобретение самого необходимого по прибытии, компенсация расходов на аренду жилья или коммунальные услуги, помощь на детей школьного возраста (в отдельных странах), а также специальные надбавки для людей с инвалидностью, одиноких родителей или пенсионеров.
Размер и вид помощи зависят от страны пребывания, состава семьи и индивидуальных обстоятельств.
Германия:
- Bürgergeld + Wohngeld — 950-1 300 евро/месяц;
- пособие на детей — до 471 евро (в зависимости от возраста);
- расходы на жилье, транспорт и медицину — покрываются отдельно.
Семья из 2 взрослых и 2 детей может получать до 2 700 евро/мес.
Бельгия:
- одинокий человек — 1 139,97 евро/месяц;
- супруги — по 758,64 евро;
- на ребенка — 150-220 евро;
- максимум на семью — 1 537,9 евро.
Дания:
- одинокий взрослый — 910 евро;
- одинокий отец/мать с ребенком — 1 274-1 817 евро;
- лица до 30 лет, которые живут с родителями — 392 евро;
- дополнительно — 237 евро в случае медицинского диагноза.
Австрия:
- базовое пособие — около 420 евро/месяц;
- дополнительно — помощь на детей и обеспечение жильем.
Франция:
- базовое ежемесячное пособие ADA — 204-612 евро (зависит от состава семьи);
- если нет жилья — 7,40 евро/день.
Италия:
- взрослый — 300 евро;
- ребенок — 150 евро.
Испания:
- взрослые — 650 евро;
- семьи с детьми — 1 200-2 000 евро.
Нидерланды:
- одежда — 62,66 евро/месяц;
- питание — 242,48 евро для одиноких, меньше - для больших семей;
- жилье в приемной семье — дополнительно 80,91 евро;
- семьи с детьми — 140-200 евро/человек в зависимости от количества людей.
Португалия:
- основной член семьи — 242,23 евро;
- другие взрослые — 169,56 евро;
- дети — 121,12 евро.
Чехия:
- взрослый — 125-195 евро в зависимости от срока пребывания в стране;
- ребенок — 140 евро.
Польша:
- базовое пособие с 2025 года — 314 евро;
- дети — 191 евро;
- люди с инвалидностью — до 955 евро;
- помощь на школу (Dobry Start) — 72 евро/год.
Швеция:
- взрослые — до 193 евро;
- дети — 100-140 евро в зависимости от возраста.
Ирландия:
- взрослые — 155 евро;
- дети — 120 евро.
Латвия:
Разовая кризисная помощь:
- взрослый — 377 евро;
- ребенок — 264 евро.
Ежемесячно:
- первый член семьи — 137 евро;
- на каждого следующего — 96 евро;
- разовая выплата на начало трудоустройства — 740 евро.
Румыния:
- одинокий человек — 100 евро;
- семья — 300 евро.
Болгария:
- базовые выплаты — около 190 евро на человека.
Где в ЕС самые высокие выплаты украинцам
Если посчитать в среднем для небольшой семьи, то пятерка стран с самой высокой денежной помощью украинцам будет такой:
- Испания — до 2 000 евро/мес.
- Дания — до 1 817 евро/мес.
- Бельгия — до 1 537,9 евро/мес.
- Германия — до 1 300 евро/мес.
- Нидерланды — до 900 евро/мес.
Стоит отметить, что несмотря на различия в уровне помощи между странами, большинство государств демонстрируют готовность к долгосрочной поддержке украинцев, интеграции их в местные общины и обеспечения социальной защиты.
Ранее мы писали, что ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев.
Также узнавайте, в какой стране ЕС станет сложнее получить денежную помощь.
Читайте Новини.LIVE!