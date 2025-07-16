Помощь украинцам в ЕС — в каких странах самые высокие выплаты в 2025 году

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Более 6 миллионов украинцев с начала полномасштабной войны выехали за границу в поисках убежища. В большинстве стран Европейского Союза действует механизм временной защиты для беженцев, предусматривающий право на проживание, медицинское обслуживание, образование, а также финансовую помощь.

Сколько выплачивают украинцам в ЕС, рассказали на портале Visit Ukraine.

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Какую помощь выплачивают украинцам в ЕС

Украинцы, которые получили временную защиту в странах Европейского Союза, могут рассчитывать на несколько видов денежной помощи. Среди них — ежемесячные социальные выплаты для взрослых и детей, единовременные выплаты на обустройство или приобретение самого необходимого по прибытии, компенсация расходов на аренду жилья или коммунальные услуги, помощь на детей школьного возраста (в отдельных странах), а также специальные надбавки для людей с инвалидностью, одиноких родителей или пенсионеров.

Размер и вид помощи зависят от страны пребывания, состава семьи и индивидуальных обстоятельств.

Германия:

Bürgergeld + Wohngeld — 950-1 300 евро/месяц;

пособие на детей — до 471 евро (в зависимости от возраста);

расходы на жилье, транспорт и медицину — покрываются отдельно.

Семья из 2 взрослых и 2 детей может получать до 2 700 евро/мес.

Бельгия:

одинокий человек — 1 139,97 евро/месяц;

супруги — по 758,64 евро;

на ребенка — 150-220 евро;

максимум на семью — 1 537,9 евро.

Дания:

одинокий взрослый — 910 евро;

одинокий отец/мать с ребенком — 1 274-1 817 евро;

лица до 30 лет, которые живут с родителями — 392 евро;

дополнительно — 237 евро в случае медицинского диагноза.

Австрия:

базовое пособие — около 420 евро/месяц;

дополнительно — помощь на детей и обеспечение жильем.

Франция:

базовое ежемесячное пособие ADA — 204-612 евро (зависит от состава семьи);

если нет жилья — 7,40 евро/день.

Италия:

взрослый — 300 евро;

ребенок — 150 евро.

Испания:

взрослые — 650 евро;

семьи с детьми — 1 200-2 000 евро.

Нидерланды:

одежда — 62,66 евро/месяц;

питание — 242,48 евро для одиноких, меньше - для больших семей;

жилье в приемной семье — дополнительно 80,91 евро;

семьи с детьми — 140-200 евро/человек в зависимости от количества людей.

Португалия:

основной член семьи — 242,23 евро;

другие взрослые — 169,56 евро;

дети — 121,12 евро.

Чехия:

взрослый — 125-195 евро в зависимости от срока пребывания в стране;

ребенок — 140 евро.

Польша:

базовое пособие с 2025 года — 314 евро;

дети — 191 евро;

люди с инвалидностью — до 955 евро;

помощь на школу (Dobry Start) — 72 евро/год.

Швеция:

взрослые — до 193 евро;

дети — 100-140 евро в зависимости от возраста.

Ирландия:

взрослые — 155 евро;

дети — 120 евро.

Латвия:

Разовая кризисная помощь:

взрослый — 377 евро;

ребенок — 264 евро.

Ежемесячно:

первый член семьи — 137 евро;

на каждого следующего — 96 евро;

разовая выплата на начало трудоустройства — 740 евро.

Румыния:

одинокий человек — 100 евро;

семья — 300 евро.

Болгария:

базовые выплаты — около 190 евро на человека.

Где в ЕС самые высокие выплаты украинцам

Если посчитать в среднем для небольшой семьи, то пятерка стран с самой высокой денежной помощью украинцам будет такой:

Испания — до 2 000 евро/мес. Дания — до 1 817 евро/мес. Бельгия — до 1 537,9 евро/мес. Германия — до 1 300 евро/мес. Нидерланды — до 900 евро/мес.

Стоит отметить, что несмотря на различия в уровне помощи между странами, большинство государств демонстрируют готовность к долгосрочной поддержке украинцев, интеграции их в местные общины и обеспечения социальной защиты.

Ранее мы писали, что ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев.

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