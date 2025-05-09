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Виплати українцям у травні — хто додатково отримає по 3 тис. грн

9 травня 2025 16:52
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Допомога до Дня матері у Луцьку — хто саме отримає грошову підтримку у травні
Жінка перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Щороку у другу неділю травня українці відзначають День матері. У Луцьку деяким жінкам у 2025 році виплатять одноразову грошову допомогу

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради

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Кому і скільки виплатять 

Грошову допомогу у розмірі 3 тис. гривень у Луцьку нададуть матерям:

  • загиблих (померлих) військових, добровольців і волонтерів;
  • зниклих безвісти захисників і захисниць.

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно подати заяву до відділу у справах учасників АТО та їхніх сімей Луцької міськради за адресою, що на вул. Богдана Хмельницького, 19. 

Заява подається разом з такими документами: 

  • копія паспорта;
  • копія реєстраційного номера платника податків;
  • копія посвідчення члена сім’ї загиблого або свідоцтва про загибель чи зникнення безвісти;
  • реквізити банківського рахунку.

Що ще треба знати 

До Дня Незалежності цього року сотні тисяч громадян нашої держави отримають разові виплати. Наприклад, українцям, які отримали інвалідність через війну, виплатять:

І групі — 3,1 тис. грн;
II групі — 2,9 тис. грн;
III групі — 2,7 тис. грн.

Громадянам, які брали участь у бойових діях та тим, хто був учасником Революції Гідності, а також діти, чиї батьки були ув'язнені в таборах, отримають по 1 тис. грн. Громадянам з видатними заслугами перед державою виплатять по 3,1 тис. грн. 

Раніше ми розповідали про одноразові виплати військовим, які після поранення отримали інвалідність. Гроші виплачують як під час служби, так і після звільнення. Дізнавайтесь також, які виплати можуть отримати захисники за поранення під час виконання бойового завдання

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