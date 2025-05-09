Допомога до Дня матері у Луцьку — хто саме отримає грошову підтримку у травні

Жінка перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щороку у другу неділю травня українці відзначають День матері. У Луцьку деяким жінкам у 2025 році виплатять одноразову грошову допомогу .

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

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Кому і скільки виплатять

Грошову допомогу у розмірі 3 тис. гривень у Луцьку нададуть матерям:

загиблих (померлих) військових, добровольців і волонтерів;

зниклих безвісти захисників і захисниць.

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно подати заяву до відділу у справах учасників АТО та їхніх сімей Луцької міськради за адресою, що на вул. Богдана Хмельницького, 19.

Заява подається разом з такими документами:

копія паспорта;

копія реєстраційного номера платника податків;

копія посвідчення члена сім’ї загиблого або свідоцтва про загибель чи зникнення безвісти;

реквізити банківського рахунку.

Що ще треба знати

До Дня Незалежності цього року сотні тисяч громадян нашої держави отримають разові виплати. Наприклад, українцям, які отримали інвалідність через війну, виплатять:

І групі — 3,1 тис. грн;

II групі — 2,9 тис. грн;

III групі — 2,7 тис. грн.

Громадянам, які брали участь у бойових діях та тим, хто був учасником Революції Гідності, а також діти, чиї батьки були ув'язнені в таборах, отримають по 1 тис. грн. Громадянам з видатними заслугами перед державою виплатять по 3,1 тис. грн.

Раніше ми розповідали про одноразові виплати військовим, які після поранення отримали інвалідність. Гроші виплачують як під час служби, так і після звільнення. Дізнавайтесь також, які виплати можуть отримати захисники за поранення під час виконання бойового завдання.