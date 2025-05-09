Допомога до Дня матері у Луцьку — хто саме отримає грошову підтримку у травні

Виплати українцям у травні — хто додатково отримає по 3 тис. грн
Щороку у другу неділю травня українці відзначають День матері. У Луцьку деяким жінкам у 2025 році виплатять одноразову грошову допомогу.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Кому і скільки виплатять
Грошову допомогу у розмірі 3 тис. гривень у Луцьку нададуть матерям:
- загиблих (померлих) військових, добровольців і волонтерів;
- зниклих безвісти захисників і захисниць.
Щоб отримати грошову допомогу, потрібно подати заяву до відділу у справах учасників АТО та їхніх сімей Луцької міськради за адресою, що на вул. Богдана Хмельницького, 19.
Заява подається разом з такими документами:
- копія паспорта;
- копія реєстраційного номера платника податків;
- копія посвідчення члена сім’ї загиблого або свідоцтва про загибель чи зникнення безвісти;
- реквізити банківського рахунку.
Що ще треба знати
До Дня Незалежності цього року сотні тисяч громадян нашої держави отримають разові виплати. Наприклад, українцям, які отримали інвалідність через війну, виплатять:
І групі — 3,1 тис. грн;
II групі — 2,9 тис. грн;
III групі — 2,7 тис. грн.
Громадянам, які брали участь у бойових діях та тим, хто був учасником Революції Гідності, а також діти, чиї батьки були ув'язнені в таборах, отримають по 1 тис. грн. Громадянам з видатними заслугами перед державою виплатять по 3,1 тис. грн.
Раніше ми розповідали про одноразові виплати військовим, які після поранення отримали інвалідність. Гроші виплачують як під час служби, так і після звільнення. Дізнавайтесь також, які виплати можуть отримати захисники за поранення під час виконання бойового завдання.
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