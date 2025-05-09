Помощь ко Дню матери в Луцке — кто именно получит денежную поддержку в мае

Выплаты украинцам в мае — кто дополнительно получит по 3 тыс. грн
Ежегодно во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. В Луцке некоторым женщинам в 2025 году выплатят единовременную денежную помощь.
Об этом сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета.
Кому и сколько выплатят
Денежную помощь в размере 3 тыс. гривен в Луцке предоставят матерям:
- погибших (умерших) военных, добровольцев и волонтеров;
- пропавших без вести защитников и защитниц.
Чтобы получить денежную помощь, нужно подать заявление в отдел по делам участников АТО и их семей Луцкого горсовета по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 19.
Заявление подается вместе со следующими документами:
- копия паспорта;
- копия регистрационного номера налогоплательщика;
- копия удостоверения члена семьи погибшего или свидетельства о гибели или пропаже без вести;
- реквизиты банковского счета.
Что еще нужно знать
Ко Дню Независимости в этом году сотни тысяч граждан нашего государства получат разовые выплаты. Например, украинцам, которые получили инвалидность из-за войны, выплатят:
І группе — 3,1 тыс. грн;
II группе — 2,9 тыс. грн;
III группе — 2,7 тыс. грн.
Граждане, которые принимали участие в боевых действиях и тем, кто был участником Революции Достоинства, а также дети, чьи родители были заключены в лагерях, получат по 1 тыс. грн. Гражданам с выдающимися заслугами перед государством выплатят по 3,1 тыс. грн.
Ранее мы рассказывали о единовременных выплатах военным, которые после ранения получили инвалидность. Деньги выплачивают как во время службы, так и после увольнения. Узнавайте также, какие выплаты могут получить защитники за ранения во время выполнения боевого задания.
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