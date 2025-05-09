Помощь ко Дню матери в Луцке — кто именно получит денежную поддержку в мае

Женщина пересчитывает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ежегодно во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. В Луцке некоторым женщинам в 2025 году выплатят единовременную денежную помощь .

Об этом сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета.

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Денежную помощь в размере 3 тыс. гривен в Луцке предоставят матерям:

погибших (умерших) военных, добровольцев и волонтеров;

пропавших без вести защитников и защитниц.

Чтобы получить денежную помощь, нужно подать заявление в отдел по делам участников АТО и их семей Луцкого горсовета по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 19.

Заявление подается вместе со следующими документами:

копия паспорта;

копия регистрационного номера налогоплательщика;

копия удостоверения члена семьи погибшего или свидетельства о гибели или пропаже без вести;

реквизиты банковского счета.

Что еще нужно знать

Ко Дню Независимости в этом году сотни тысяч граждан нашего государства получат разовые выплаты. Например, украинцам, которые получили инвалидность из-за войны, выплатят:

І группе — 3,1 тыс. грн;

II группе — 2,9 тыс. грн;

III группе — 2,7 тыс. грн.

Граждане, которые принимали участие в боевых действиях и тем, кто был участником Революции Достоинства, а также дети, чьи родители были заключены в лагерях, получат по 1 тыс. грн. Гражданам с выдающимися заслугами перед государством выплатят по 3,1 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали о единовременных выплатах военным, которые после ранения получили инвалидность. Деньги выплачивают как во время службы, так и после увольнения. Узнавайте также, какие выплаты могут получить защитники за ранения во время выполнения боевого задания.