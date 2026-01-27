У Польщі зросте комісія за зняття готівки — скільки доведеться платити з лютого

Банківська картка й польські злоті у кишені. Фото: Pixabay

Оператори платіжних карток Visa та Mastercard у Польщі збільшать свої комісії. Формально зміни торкнуться розрахунків між банками та платіжними системами, однак, найімовірніше, підвищення витрат не обійде й користувачів карток.

Про це повідомило видання InPoland.

Реклама

Читайте також:

На скільки популярна у Польщі готівка

Згідно зі звітом Mastercard, загалом майже 90% жителів Польщі використовують для розрахунків за товари та послуги готівку. Майже половина — 45% респондентів вважають саме такий спосіб розрахунків найбільш зручним та улюбленим.

Близько 10% опитуваних взагалі не використовують банківські картки й розплачуються у магазинах виключно "живими" грошима.

На скільки зростуть комісії за зняття готівки у Польщі

Раніше платіжні системи застосовували різні підходи до стягнення комісій за зняття готівки. Зокрема, Visa утримувала фіксований платіж у 1,30 злотих за кожну операцію незалежно від суми, тоді як Mastercard встановлювала комісію на рівні 1,20 злотих із додатковим, хоч і мінімальним, відсотком від суми транзакції.

Втім уже з лютого 2026 року обидві платіжні системи переходять на нову, гібридну модель тарифікації, яка передбачає не лише базову фіксовану плату, а й відсоткове нарахування від обсягу знятих коштів.

Для клієнтів Visa це означатиме комісію у 1,20 злотих плюс 0,17% від суми, а для користувачів Mastercard — 1,20 злотих і 0,18%.

Найбільш відчутними ці зміни стануть для клієнтів, які регулярно користуються банкоматами незалежних операторів, зокрема мережами:

Euronet;

ITCARD;

Planet Cash;

ATM Express.

Саме через такі банкомати проходить близько 70% усіх операцій зі зняття готівки в Польщі. Для значної частини населення вони залишаються єдиною доступною опцією поблизу дому, місця роботи або торговельних точок, що робить подорожчання комісій особливо чутливим.

Раніше ми розповідали, на скільки зросли зарплати у Польщі.

Також дізнавайтеся, хто вважається середнім класом в Польщі та скільки потрібно заробляти у 2026 році, щоб належати до цієї категорії населення.