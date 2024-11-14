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Виплати українцям у Чехії — як отримати допомогу

14 листопада 2024 13:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Яку фінансову допомогу українці можуть отримати від Чехії
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У Чехії знайшли притулок понад 300 тисяч українських жінок та дітей. В цій країні діють програми підтримки для українців — Чехія надає біженцям фінансову допомогу.

Про це повідомляє Міністерство праці та соціальних прав Чехії.

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На допомогу можуть розраховувати всі громадяни України з тимчасовим захистом у Чехії. Окремі категорії громадян, що належать до "уразливої ​​групи", отримують додаткові виплати:

  • діти до 18 років;
  • студенти від 19 до 26 років;
  • особи, які доглядають дітей до 6 років;
  • вагітні жінки;
  • громадяни віком від 65 років;
  • особи з інвалідністю;
  • ті, хто доглядає людей з інвалідністю.

Які виплати можна отримати у Чехії

Міністерство праці та соціальних прав Чехії встановило такі розміри виплат для українців, які втекли від війни, на перші 150 днів перебування:

  • 3 490 крон — для дітей до 6 років,
  • 4 188 крон — для дітей від 6 до 10 років,
  • 5 235 крон — для дітей з інвалідністю,
  • 4 860 крон — для дорослих,
  • 7 290 крон — для людей з інвалідністю.

Через пів року сума гуманітарної допомоги для дорослих зменшується, оскільки передбачається, що до цього часу вони вже зможуть знайти роботу та адаптуватися в суспільстві. Розмір зменшених виплат:

  • 3 130 крон — для дорослих,
  • 4 860 крон — для дорослих з вразливої ​​категорії,
  • 7 290 крон — для осіб з інвалідністю.

Щоб отримати допомогу, необхідно вказати залишок коштів на банківському рахунку за попередній місяць. Заявку на гуманітарну допомогу можна подати через сайт Міністерства праці та соціальних прав Чехії.

Нагадаємо, ми писали, яку фінансову допомогу українці можуть отримати від ЮНІСЕФ. У 2024 році ця організація надає українцям два види фінансової підтримки.

Також ми писали, що взимку можна буде подати заявку на фінансову допомогу від держави у розмірі 1000 грн. Втім, не всі громадяни зможуть отримати виплати.

виплати Чехія гроші біженці соціальна допомога

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