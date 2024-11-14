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Выплаты украинцам в Чехии — как получить помощь

14 ноября 2024 13:00
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какую финансовую помощь украинцы могут получить от Чехии
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Чехии нашли приют более 300 тысяч украинских женщин и детей. В этой стране действуют программы поддержки для украинцев — Чехия оказывает беженцам финансовую помощь.

Об этом сообщает Министерство труда и социальных прав Чехии.

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На помощь могут рассчитывать все граждане Украины с временной защитой в Чехии. Отдельные категории граждан, принадлежащих к "уязвимой группе", получают дополнительные выплаты:

  • дети младше 18 лет;
  • студенты от 19 до 26 лет;
  • лица, ухаживающие за детьми до 6 лет;
  • беременные женщины;
  • граждане в возрасте от 65 лет;
  • лица с инвалидностью;
  • те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью.

Какие выплаты можно получить в Чехии

Министерство труда и социальных прав Чехии установило такие размеры выплат для убежавших от войны украинцев на первые 150 дней пребывания:

  • 3 490 крон — для детей до 6 лет,
  • 4 188 крон — для детей от 6 до 10 лет,
  • 5 235 крон — для детей с инвалидностью,
  • 4 860 крон — для взрослых,
  • 7 290 крон — для людей с инвалидностью.

Через полгода сумма гуманитарной помощи для взрослых уменьшается, поскольку предполагается, что к этому времени они уже смогут найти работу и адаптироваться в обществе. Размер уменьшенных выплат:

  • 3 130 крон — для взрослых,
  • 4 860 крон — для взрослых из уязвимой категории,
  • 7 290 крон — для лиц с инвалидностью.

Для получения помощи необходимо указать остаток средств на банковском счете за предыдущий месяц. Заявку на гуманитарную помощь можно подать через сайт Министерства труда и социальных прав Чехии.

Напомним, мы писали, какую финансовую помощь украинцы могут получить от ЮНИСЕФ. В 2024 году эта организация предоставляет украинцам два вида финансовой поддержки.

Также мы писали, что зимой можно будет подать заявку на финансовую помощь от государства в размере 1000 грн. Впрочем, не все граждане смогут получить выплаты.

выплаты Чехия деньги беженцы социальная помощь

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