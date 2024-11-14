Какую финансовую помощь украинцы могут получить от Чехии

Выплаты украинцам в Чехии — как получить помощь
В Чехии нашли приют более 300 тысяч украинских женщин и детей. В этой стране действуют программы поддержки для украинцев — Чехия оказывает беженцам финансовую помощь.
Об этом сообщает Министерство труда и социальных прав Чехии.
Кто может подать заявку на денежную помощь
На помощь могут рассчитывать все граждане Украины с временной защитой в Чехии. Отдельные категории граждан, принадлежащих к "уязвимой группе", получают дополнительные выплаты:
- дети младше 18 лет;
- студенты от 19 до 26 лет;
- лица, ухаживающие за детьми до 6 лет;
- беременные женщины;
- граждане в возрасте от 65 лет;
- лица с инвалидностью;
- те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью.
Какие выплаты можно получить в Чехии
Министерство труда и социальных прав Чехии установило такие размеры выплат для убежавших от войны украинцев на первые 150 дней пребывания:
- 3 490 крон — для детей до 6 лет,
- 4 188 крон — для детей от 6 до 10 лет,
- 5 235 крон — для детей с инвалидностью,
- 4 860 крон — для взрослых,
- 7 290 крон — для людей с инвалидностью.
Через полгода сумма гуманитарной помощи для взрослых уменьшается, поскольку предполагается, что к этому времени они уже смогут найти работу и адаптироваться в обществе. Размер уменьшенных выплат:
- 3 130 крон — для взрослых,
- 4 860 крон — для взрослых из уязвимой категории,
- 7 290 крон — для лиц с инвалидностью.
Для получения помощи необходимо указать остаток средств на банковском счете за предыдущий месяц. Заявку на гуманитарную помощь можно подать через сайт Министерства труда и социальных прав Чехии.
Напомним, мы писали, какую финансовую помощь украинцы могут получить от ЮНИСЕФ. В 2024 году эта организация предоставляет украинцам два вида финансовой поддержки.
Также мы писали, что зимой можно будет подать заявку на финансовую помощь от государства в размере 1000 грн. Впрочем, не все граждане смогут получить выплаты.
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